Sadece uyarmıyor, kaynağını bulup yok ediyor: Siber saldırıları 12 milisaniyede bitiren yerli yapay zeka geliştirildi

Son yıllarda gelişen teknolojik sistemler, siber güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdi. Dijitalleşme ile birlikte artan teknoloji kullanımı, birçok sektörde güvenlik açığı oluşturdu.
Sivas'ta yaşayan yazılım mimarı Hamit Yıldırım, siber güvenlik alanında oluşan eksikliğe çözüm üretmek istedi.
Yaklaşık 25 yıldır yazılımla uğraşan Yıldırım, kendi yapay zeka motoru ile etkin şekilde çalışan bir otonom uygulama geliştirdi.
Geliştirilen yerli uygulama, geleneksel koruma programlarının aksine sadece uyarmayıp, tehdidi ortadan kaldırarak, kaynağını da gösteriyor. Siber saldırıyı gerçekleştiren kaynağın izini sürerek kullanıcıya bütün verileri sunan uygulama, birçok sektörde kullanılabiliyor.
Saldırıların 12 milisaniyede etkisiz hale getirildiğini belirten Hamit Yıldırım, "Yaklaşık bir yıldır bu programı geliştiriyorum. Artık geliştirdiğim bu ürün benim ustalık eserim diyebilirim. Bu ürünü geliştirmemdeki nedenlerden biri şu oldu; ben bir tehditle karşılaştım. Sistemime kötü amaçlı bir yazılım gelmiş ama bunu fark edemedim. Daha sonra başka antivirüs programlarını kullanmak için aradım ama o tehdidi engelleyecek bir şey bulamadım. Ben de ürünü kendim geliştirmeye karar verdim. Sıkı bir çalışmanın sonucunda da bu siber güvenlik ürününü geliştirdik. Siber güvenlik anlamında bütün tehditlere karşı ön alanda kullanılacak bir ürün. Tehdit bilgisayarınıza geldiği anda milisaniyeler içinde, maksimum 25 milisaniye gibi bir sürede tehdit engellenerek, bloke ediliyor" dedi.
Uygulamanın yapay zeka desteği ile çok kısa sürede ortaya çıkarıldığını ifade eden Yıldırım, "40 kişiyle ortalama iki yıl süren çalışmayla elde edilebilecek bir ürün ama biz yapay zekayı çok sıkı ve hatasız kullanarak iki kişi bu ürünü geliştirmeyi başardık. Bütün sektörlerde, belediyelerde, kamu kurumlarında ya da özel sektörde çalışabilecek bir ürün. Kurulumu çok kolay, makinanıza saniyeler içinde kuruluyor ama kurulduktan sonra hiçbir çaba gerekmiyor. Otonom bir şekilde kendi kendini sürekli geliştiriyor. Dolayısıyla ürün biyolojik bir ürün havası veriyor. Sürekli büyüyerek, yeni elemanlar da eklendiğinde daha da güçleniyor. Çok defansif bir ürün, kullanımı çoğaldıkça kalitesi de artıyor. Kullanım sayısında sınır yok. Şu anki yapımız 5 bin kullanıcılı bir kurumsalda hiç efor sarf etmeden adapte olabilecek durumda. Ama bu sayı çok yükseldiğinde, yüz binlere çıktığında biz programı paralel bir şekilde büyütebiliyoruz. Ürünü tamamen kendimiz geliştirdik, çalışma odamda oluşan bir program geliştirme süresince sabahlara kadar on binlerce prompt attık ve olabilecek bütün senaryolara karşı önlemimizi aldık" diye konuştu.
Uygulama hazırlanırken savaş senaryolarından esinlendiklerini söyleyen Hamit Yıldırım, "İsrail'in İran'a paralel saldırılarını günlerce simüle ederek alınabilecek karşı önlemlere baktık. Yaptığımız bütün senaryolarla programımızı hazır hale getirdik. Şimdi ürünü sahada da göreceğiz. Ufak denemelerimiz oldu. Gerçeklik testlerimiz laboratuvar ortamında gerçekleşti. Şimdi artık ürünü halkımızla paylaşmak, herkesin yararına sunmak istiyoruz. Tabii ki önceliğimiz kendi ülkemiz. Ama dünyaya da açılacak şekilde ürünümüz hazır durumda. Uygulama tamamen yerli ve milli bir ürün. Biz kendimiz kendi eforumuzla yazdık, dışarıdan herhangi bir destek alınmadı. Dolayısıyla ürün tamamen öncelikli olarak bizim menfaatimize çalışacak. Türk savunma sistemlerinde bir ön bariyer olarak kullanılabilecek bir ürün. Her gün defansif anlamda kendi kendine gelişen ve sisteme güç katan bir ürün. Güvenliği yalnızca alarm üreten bir ekran olmaktan çıkarıp, karar üreten bir operasyona dönüştürür" şeklinde konuştu.