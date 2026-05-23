Sadece uyarmıyor, kaynağını bulup yok ediyor: Siber saldırıları 12 milisaniyede bitiren yerli yapay zeka geliştirildi

Uygulamanın yapay zeka desteği ile çok kısa sürede ortaya çıkarıldığını ifade eden Yıldırım, "40 kişiyle ortalama iki yıl süren çalışmayla elde edilebilecek bir ürün ama biz yapay zekayı çok sıkı ve hatasız kullanarak iki kişi bu ürünü geliştirmeyi başardık. Bütün sektörlerde, belediyelerde, kamu kurumlarında ya da özel sektörde çalışabilecek bir ürün. Kurulumu çok kolay, makinanıza saniyeler içinde kuruluyor ama kurulduktan sonra hiçbir çaba gerekmiyor. Otonom bir şekilde kendi kendini sürekli geliştiriyor. Dolayısıyla ürün biyolojik bir ürün havası veriyor. Sürekli büyüyerek, yeni elemanlar da eklendiğinde daha da güçleniyor. Çok defansif bir ürün, kullanımı çoğaldıkça kalitesi de artıyor. Kullanım sayısında sınır yok. Şu anki yapımız 5 bin kullanıcılı bir kurumsalda hiç efor sarf etmeden adapte olabilecek durumda. Ama bu sayı çok yükseldiğinde, yüz binlere çıktığında biz programı paralel bir şekilde büyütebiliyoruz. Ürünü tamamen kendimiz geliştirdik, çalışma odamda oluşan bir program geliştirme süresince sabahlara kadar on binlerce prompt attık ve olabilecek bütün senaryolara karşı önlemimizi aldık" diye konuştu.