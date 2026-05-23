ARA
DOLAR
45,73
0,33%
DOLAR
EURO
52,99
-0,22%
EURO
ALTIN
6598,55
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026: Sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026: Sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün 92 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmasının ardından başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, başvurular nasıl yapılacak, hangi branşlarda alım gerçekleştirilecek ve sonuçlar nereden öğrenilecek?

Ekonomist
Ekonomist

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026: Sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün 92 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıklamasının ardından başvuru süreci ve kadro detayları gündeme geldi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, hangi kadrolarda alım gerçekleştirilecek.

1 İlan Resmi Gazete'de yayımlandı

İlan Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün 92 sözleşmeli personel alacağına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 Hangi branşlarda personel alımı yapılacak?

Hangi branşlarda personel alımı yapılacak?

Buna göre kurumun merkez teşkilatında 7 büro personeli, 4 mühendis, 1 veteriner hekim, 1 biyolog, 1 şehir plancısı, 3 tekniker ve 1 mimar görev alacak. Taşra teşkilatında ise 29 koruma ve güvenlik görevlisi, 31 destek personeli, 4 orman muhafaza memuru, 1 mühendis, 4 tekniker, 2 teknisyen ve 3 büro personeli olmak üzere toplam 92 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

3 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvurular nasıl yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular, 25 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti ya da Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

4 Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Yerleştirme sonuçları, DKMP’nin resmi internet sitesi ile "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu" üzerinden ilan edilecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL