Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026: Sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün 92 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıklamasının ardından başvuru süreci ve kadro detayları gündeme geldi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, hangi kadrolarda alım gerçekleştirilecek.
1 İlan Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün 92 sözleşmeli personel alacağına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
2 Hangi branşlarda personel alımı yapılacak?
Buna göre kurumun merkez teşkilatında 7 büro personeli, 4 mühendis, 1 veteriner hekim, 1 biyolog, 1 şehir plancısı, 3 tekniker ve 1 mimar görev alacak. Taşra teşkilatında ise 29 koruma ve güvenlik görevlisi, 31 destek personeli, 4 orman muhafaza memuru, 1 mühendis, 4 tekniker, 2 teknisyen ve 3 büro personeli olmak üzere toplam 92 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
3 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvurular nasıl yapılacak?
Başvurular, 25 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti ya da Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
4 Sonuçlar nereden öğrenilecek?
Yerleştirme sonuçları, DKMP’nin resmi internet sitesi ile "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu" üzerinden ilan edilecek.