Türkiye’de tek örnek! Piramit tipli tarihi mezar kapılarını açtı

Proje Danışmanı ve Amos Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ise anıtın tarihi önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"MÖ 4. yüzyılın sonlarında inşa edilen Piramit Mezar, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Halikarnas Mozolesi'nin minyatür bir kopyası niteliğindedir. Diagoras ve eşi Aristomakha adına yaptırılan bu yapı, piramit çatısı ve mezar odasındaki klineleriyle bölgedeki nadir örneklerden biridir. Marmaris'in tarihini aydınlatan bu önemli çalışma artık herkes tarafından ziyaret edilebilecek."