Türkiye’de tek örnek! Piramit tipli tarihi mezar kapılarını açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olarak kabul edilen Halikarnas Mozolesi'nin küçük bir örneği olan Diagoras ile eşi Aristomakha'ya ait anıt mezar ziyarete açıldı.

Anadolu Ajansı

Türkiye’de günümüze ulaşan tek piramit tipli mezar olarak öne çıkan anıt yapıda, Marmaris Ticaret Odası tarafından yürütülen koruma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Hem koruma altına alındı hem turizme kazandırıldı

Turgut Mahallesi'ndeki anıt mezarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde gerçekleştirilen proje kapsamında tarihi miras hem koruma altına alındı hem de turizme kazandırıldı.

Marmaris Ticaret Odası Meclis üyeleri ve müze yetkilileri, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek bölge turizmine katkılarını değerlendirdi.

Anıt mezar gece de görülebiliyor

Ziyaretçilerin alana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye 127 ahşap basamak yerleştirildi.

Alan güvenliğinin artırılması için kamera ve fotokapan sistemleri kurulurken, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla anıt mezar gece saatlerinde de görülebilir hale getirildi.

Bilgilendirme tabelalarıyla donatılan alan, çevre temizliğinin ardından modern bir görünüme kavuştu.

"İlçenin tarihi değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz"

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayhan, "Türkiye'de ayakta kalan tek piramit tipli mezar olma özelliğine sahip bu yapıyı daha erişilebilir hale getirdik. Bu çalışma, son 9 ayda hayata geçirdiğimiz 3. kültürel miras projemiz oldu." dedi.

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey de yapılan yürüyüş güzergahı ve güvenlik önlemleri sayesinde alandaki farkındalığın arttığını dile getirdi.

"Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Halikarnas Mozolesi'nin minyatür bir kopyası niteliğinde"

Proje Danışmanı ve Amos Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ise anıtın tarihi önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"MÖ 4. yüzyılın sonlarında inşa edilen Piramit Mezar, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Halikarnas Mozolesi'nin minyatür bir kopyası niteliğindedir. Diagoras ve eşi Aristomakha adına yaptırılan bu yapı, piramit çatısı ve mezar odasındaki klineleriyle bölgedeki nadir örneklerden biridir. Marmaris'in tarihini aydınlatan bu önemli çalışma artık herkes tarafından ziyaret edilebilecek."
