Kilosu 150 lirayı buluyor: "Yayla Muzu" mesaisi başladı

Muş’un Hasköy ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bölgede "yayla muzu" olarak bilinen uçkun (ışgın) bitkisini toplamak için yüksek rakımlı dağlara çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı
Son Güncellenme:
Baharın gelmesiyle birlikte başlayan uçkun mesaisi, zorlu arazi şartlarına rağmen yoğun şekilde devam ediyor. 

Ekşimsi tadıyla bilinen ve kabuğu muz gibi soyularak tüketildiği için "yayla muzu" olarak adlandırılan uçkun, yöre halkı tarafından hem sofralarda tüketiliyor hem de satışa sunularak gelir kapısı haline geliyor.

Yorucu tırmanışların ardından toplanan uçkun, Muş başta olmak üzere Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğayla iç içe zorlu bir mesaiye giren vatandaşlar, hem geleneklerini yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tezgahlarda yerini alan uçkunun kilosu 100 ila 150 lira arasında satılıyor.

Muş’un Hasköy ilçesinde her bahar yaşanan bu tatlı ama bir o kadar da zahmetli telaş, bölge ekonomisi ve kültürü için gerçekten çok kıymetli. 

"Yayla Muzu" (ışgın/uçkun), sadece bir bitki değil; bölge halkı için doğanın sunduğu bir şifa kaynağı ve ekonomik bir can suyu niteliğinde.
