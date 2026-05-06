Daday ilçesinde hayvancılık yapan Okan Çiftçi ise kurbanlık hayvanlara talebin fazla olduğunu dile getirerek, "Bu yıl her şeye zam geldi. Kurbanlıkların fiyatı da aynı şekilde yükseldi. Baskül fiyatı 350-400 liradan alıcı buluyor. Kesim ya da bakım için alım olursa daha yüksek fiyattan satımı yapılıyor. Fiyatlar Kurban Bayramı'na kadar bu şekilde devam edecek. Satışlarımız iyi, talep var. Önümüzdeki hafta İstanbul'a kurbanlık götüreceğiz. İstanbul'daki müşterilerimiz de bizleri arıyorlar. Satış noktasında her şey şu anda iyi" şeklinde konuştu.