New York Times gazetesi tarafından düzenlenen DealBook Zirvesi'ne çevrim içi katılan Musk, ABD'deki ara seçimler ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ara seçimlerde Cumhuriyetçi adayları desteklemek için 446 milyon dolar harcayan Musk, harcamalarının beklediği etkiyi yaratmadığını ifade etti.

Musk, "Cumhuriyetçiler bu seçimlerde açıkça ağır bir yenilgiye uğradı. Bu kadar para harcayıp karşılığında pek bir şey göremediğim için kendimi oldukça aptal hissediyorum." dedi.

Seçim sonuçlarının ABD'de siyasi başarının yalnızca paraya bağlı olmadığını gösterdiğini belirten Musk, "Zamanı geri alabilseydim daha az para harcardım." diye konuştu.

Ukrayna ve Starlink

Musk, Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın iletişim altyapısının büyük ölçüde devre dışı kaldığını ancak Starlink uydu internet sisteminin çalışmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Starlink'in Ukrayna ordusunun iletişim altyapısının temelini oluşturduğunu savunan Musk, "Starlink'i kapatsaydık Ukrayna cephesinin tamamı anında çökerdi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Starlink uydularını saldırı amaçlı askeri operasyonlarda kullanmak istediğini ancak buna izin vermediklerini belirten Musk, Starlink hizmetini hiçbir zaman kapatmadıklarının altını çizdi.