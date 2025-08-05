ABD ülkeye girişlerde 15 bin dolar alacak: Kimler ödeyecek?

CNBC'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri, ülkeye giriş yapmak isteyen bazı yabancı yolculardan 5 bin ila 15 bin dolar arasında değişen teminat (bond) ödemesi talep edebileceği 12 aylık bir pilot program başlatıyor.

Uygulama, 20 Ağustos 2025’te başlayacak ve 5 Ağustos 2026’da sona erecek.

Federal Kayıt Dergisi’nde yayımlanan geçici nihai düzenlemeye göre, bu uygulama B-1 (iş) ve B-2 (turizm) vizesiyle ABD’ye giriş yapmak isteyen ve belirli kriterleri karşılayan ülkelerden gelen yolcuları kapsıyor.

Bu kriterler arasında, vize süresini aşma oranının yüksek olması, seyahat öncesi güvenlik tarama bilgilerinin yetersiz bulunması veya ikamet şartı olmadan vatandaşlık sağlayan ülke vatandaşı olmak yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, uygulamanın geçerli olacağı ülkelerin listesini teminatların yürürlüğe girmesinden 15 gün önce açıklayacağını bildirdi. Liste henüz paylaşılmadı.

İç Güvenlik Bakanlığı’nın 2023 yılı Giriş/Çıkış Süresi Aşımı Raporu’na göre, vize süresini aşma oranı en yüksek ülkeler arasında Çad, Laos ve Haiti yer alıyor.

Sayısal olarak en fazla ihlalin görüldüğü ülkeler ise Meksika (yaklaşık 49 bin kişi), Kolombiya (41 bin), Haiti (27 bin), Venezuela (22 bin), Dominik Cumhuriyeti (20 bin) ve Brezilya (21 bin) olarak sıralanıyor.

Dışişleri Bakanlığı, pilot program kapsamında yaklaşık 2 bin kişinin teminat ödeyeceğini öngörüyor.

Teminat tutarına, başvuru sahibinin kişisel durumu, seyahat amacı, gelir durumu, mesleki becerileri ve eğitim düzeyi gibi unsurlar dikkate alınarak konsolosluk yetkilileri tarafından karar verilecek.

Teminat ödemekle yükümlü yolcular, yalnızca belirlenen limanlardan ABD’ye giriş yapabilecek. Bu limanlar ilerleyen tarihlerde açıklanacak.