Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi düşürmek için bir yandan diplomatik çalışmalar yürüten, diğer yandan Ukrayna ordusuna silah desteği veren ABD’nin ülkedeki diplomatik misyonuna yönelik de adım attığı ileri sürüldü.

Amerikan Fox televizyonunun Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığının Kiev Büyükelçiliğinde görevli personelin ailelerinin pazartesiden başlamak üzere Ukrayna’dan tahliye edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

Haberde, yetkililerin Ukrayna’da bulunan ABD vatandaşlarının da ülkeyi terk etmesi tavsiyesinde bulunacağını ifade ettiği kaydedildi.

ABD Dışişleri teyit etmekten kaçındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, henüz bu konuda resmi açıklama yapmadı.

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, şu aşamada bu konuda yapılacak bir duyuru olmadığını belirtti. Yetkili, “Güvenlik durumunun kötüleşmesi ihtimaline karşı her zaman yaptığımız gibi titiz bir acil durum planlaması yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını ve Rusya’nın muhtemel askeri harekatından dolayı ABD vatandaşlarına zaten Ukrayna’ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunduklarını hatırlatan yetkili, şunları kaydetti:

“Amerikalı diplomatlar ve aileleriyle ilgili tutumumuzu değiştirme kararı alınırsa da ABD hükümetinin oradaki tüm ABD vatandaşları için tahliyeler yapacağı beklenmemelidir. Şu anda ülkeden ayrılmaları için ticari uçuşlar mevcuttur.”