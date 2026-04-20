Alışveriş devi QVC hisseleri iflas açıklamasıyla çakıldı: Bir günde yüzde 70 değer kaybı

Kanalın ana şirketi olan QVC Group, Perşembe günü yaptığı duyuruyla, 6,6 milyar dolar seviyesindeki devasa borç yükünü 1,3 milyar dolara indirmeyi hedefleyen gönüllü bir Chapter 11 (İflas Koruma) sürecine girdiğini açıkladı.

Merkezi Pensilvanya'nın West Chester şehrinde bulunan ve mutfak gereçlerinden özel tasarım giyim koleksiyonlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan ağ, son yıllarda ciddi ekonomik baskılarla karşı karşıya kaldı. Şirketin bu noktaya gelmesinde; TikTok ve Whatnot gibi sosyal medya tabanlı canlı alışveriş uygulamalarının yükselişi, kablolu televizyon izleyici sayısındaki istikrarlı düşüş ve gümrük vergilerindeki artış gibi faktörler belirleyici rol oynadı.

Operasyonel Süreç ve Gelecek Planları



CNN'de yer alan habere göre; CEO David Rawlinson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu hukuki sürecin şirketin büyüme ivmesini geri kazanması için gerekli olan sağlam finansal temeli oluşturacağını vurguladı.

Süreç Yönetimi: Şirketin elinde operasyonlarını sürdürecek yeterli nakit bulunuyor ve iflas sürecinin 90 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

İstihdam ve Tedarik: Süreç boyunca herhangi bir işten çıkarma veya ücretsiz izin planlanmıyor; tedarikçilere yapılacak ödemeler ise aksamadan devam edecek.

Dijital Dönüşüm: Şirket, geleneksel televizyon yayıncılığının yanı sıra dijital platformlarda ve özellikle TikTok üzerinde yakaladığı satış başarısını, gelecekteki sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak görüyor.

Tarihsel Arkaplan ve Piyasa Tepkisi



1986 yılında "Kalite, Değer ve Kolaylık" (Quality, Value, Convenience) vizyonuyla yola çıkan QVC, 2017 yılında en büyük rakibi Home Shopping Network (HSN) ile birleşerek sektördeki hakimiyetini pekiştirmişti. Ancak bu stratejik birleşme bile dijitalleşen pazarın sert rüzgarlarını engellemeye yetmedi.

İflas koruma başvurusunun duyurulmasıyla birlikte piyasalar sert tepki verdi ve QVC Group (QVCGA) hisseleri Perşembe günü yaklaşık yüzde 70 oranında değer kaybetti. Şirket yönetimi, borç yükünden arınmış bir bilanço ve sosyal medya platformlarından gelen yeni gelir kanallarıyla birlikte, markanın zaman içinde yeniden istikrara kavuşacağına inanıyor.