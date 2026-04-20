YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 YKS (TYT, AYT, YDT) tarihleri

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için en kritik viraja girildi. Bugün 20 Nisan 2026 Pazartesi ve ÖSYM’nin belirlediği takvime göre haziran ayındaki büyük maratona artık sayılı günler kaldı.
2026-YKS Oturum Takvimi
Sınav, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki güne yayılan üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek:
|Oturum
|Sınav Tarihi
|Başlama Saati
|TYT (Temel Yeterlilik Testi)
|13 Haziran 2026, Cumartesi
|10.15
|AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
|14 Haziran 2026, Pazar
|10.15
|YDT (Yabancı Dil Testi)
|14 Haziran 2026, Pazar
|15.45
YKS 2026'ya Kaç Gün Kaldı?
Bugünden itibaren hesaplandığında, sınavın ilk oturumu olan TYT'ye tam 54 gün kaldı. Bu süre, son tekrarlar ve eksik konuların kapatılması için oldukça kritik bir "altın zaman" dilimini temsil ediyor.
Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?
Adayların hangi okul ve sınıfta sınava gireceğini gösteren Sınav Giriş Belgeleri, ÖSYM’nin geleneksel takvimine göre sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor.
Beklenen Tarih: 1 Haziran - 4 Haziran 2026 haftası.
Erişim: Adaylar belgelerine ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecekler.
Önemli Hatırlatma: Sınav binasına girişlerde belge çıktısının yanında geçerli bir kimlik kartının bulunması zorunludur.
Sınav Süreleri ve Kurallar
TYT: 120 soru için 165 dakika süre verilecek.
AYT: 160 soruluk kitapçıktan adayın kendi alanına göre cevaplayacağı testler için 180 dakika süre tanınacak.
YDT: 80 soru için 120 dakika süre kullanılacak.
"15 Dakika" Kuralı: Adayların sabah oturumları için saat 10.00, öğleden sonraki YDT oturumu için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını unutmaması hayati önem taşıyor.
Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır?
ÖSYM'nin sınav takvimindeki değerlendirme süreleri göz önüne alındığında, 2026-YKS sonuçlarının Temmuz ayının ortasında (yaklaşık 15-18 Temmuz 2026 tarihlerinde) ilan edilmesi bekleniyor.