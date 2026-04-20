YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 YKS (TYT, AYT, YDT) tarihleri

2026-YKS Oturum Takvimi

Sınav, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki güne yayılan üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek:

Oturum Sınav Tarihi Başlama Saati TYT (Temel Yeterlilik Testi) 13 Haziran 2026, Cumartesi 10.15 AYT (Alan Yeterlilik Testleri) 14 Haziran 2026, Pazar 10.15 YDT (Yabancı Dil Testi) 14 Haziran 2026, Pazar 15.45

YKS 2026'ya Kaç Gün Kaldı?

Bugünden itibaren hesaplandığında, sınavın ilk oturumu olan TYT'ye tam 54 gün kaldı. Bu süre, son tekrarlar ve eksik konuların kapatılması için oldukça kritik bir "altın zaman" dilimini temsil ediyor.