İstanbullular dikkat: Yağışlı hava şehre geri dönüyor

Yağışlı hava megakent İstanbul'da yeniden etkili olacak. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan Salı günü (yarın) akşam saatleri itibarıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceği ve sağana yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.
Sıcaklıklar 5-7 derece azalacak
AKOM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, halihazırda 18-20 derece civarında olan sıcaklıkların, 5-7 derece birden azalacağı ifade edildi:
İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına gireceği öngörülüyor. Bu nedenle halihazırda 18–20°C’ler civarında seyreden sıcaklıkların Salı (yarın) akşam saatlerinden itibaren 5–7°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da bu hafta sıcaklıklar kaç derece olacak?
AKOM, bu hafta İstanbul’a ilişkin hava sıcaklığı tahminlerini de paylaştı:
21 Nisan 2026 Salı
Min: 9°C / Max: 18°C
Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
Yağış miktarı: 2–5 kg arası
22 Nisan 2026 Çarşamba
Min: 8°C / Max: 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
Yağış miktarı: 5–15 kg arası
23 Nisan 2026 Perşembe
Min: 8°C / Max: 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Yağış beklenmiyor
24 Nisan 2026 Cuma
Min: 8°C / Max: 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Yağış miktarı: 3–7 kg arası
25 Nisan 2026 Cumartesi
Min: 6°C / Max: 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Yağış miktarı: 3–10 kg arası
26 Nisan 2026 Pazar
Min: 5°C / Max: 16°C
Az bulutlu ve açık
Yağış beklenmiyor