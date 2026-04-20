İstanbullular dikkat: Yağışlı hava şehre geri dönüyor

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan (yarın) akşam saatlerinden itibaren İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Ekonomist
Son Güncellenme:
Yağışlı hava megakent İstanbul'da yeniden etkili olacak. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan Salı günü (yarın) akşam saatleri itibarıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceği ve sağana yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.

Sıcaklıklar 5-7 derece azalacak

AKOM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, halihazırda 18-20 derece civarında olan sıcaklıkların, 5-7 derece birden azalacağı ifade edildi:

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına gireceği öngörülüyor. Bu nedenle halihazırda 18–20°C’ler civarında seyreden sıcaklıkların Salı (yarın) akşam saatlerinden itibaren 5–7°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bu hafta sıcaklıklar kaç derece olacak?

AKOM, bu hafta İstanbul’a ilişkin hava sıcaklığı tahminlerini de paylaştı:

21 Nisan 2026 Salı

Min: 9°C / Max: 18°C
Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
Yağış miktarı: 2–5 kg arası

22 Nisan 2026 Çarşamba

Min: 8°C / Max: 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
Yağış miktarı: 5–15 kg arası

23 Nisan 2026 Perşembe

Min: 8°C / Max: 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Yağış beklenmiyor

24 Nisan 2026 Cuma

Min: 8°C / Max: 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Yağış miktarı: 3–7 kg arası

25 Nisan 2026 Cumartesi

Min: 6°C / Max: 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Yağış miktarı: 3–10 kg arası

26 Nisan 2026 Pazar

Min: 5°C / Max: 16°C
Az bulutlu ve açık
Yağış beklenmiyor

