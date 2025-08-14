Alman sanayisinin dev ismi zor zamanlardan geçiyor

The Wall Street Journal'ın haberine göre şirket, eylül ayında sona erecek mali yıl için satışların yüzde 5 ila 7 arasında gerilemesini öngörüyor. Daha önce bu düşüşün en fazla yüzde 3 olacağı tahmin edilmişti.

Revizyon, otomotiv teknolojileri, malzeme hizmetleri ve çelik bölümlerindeki zayıf beklentelerden kaynaklandı. Faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karın ise 600 milyon ile 1 milyar euro aralığının alt sınırına yakın gerçekleşmesi bekleniyor.

Thyssenkrupp, piyasa koşullarına yanıt olarak yatırımlara daha kısıtlayıcı yaklaşacağını açıkladı. Bu kapsamda, yıl için planlanan harcama aralığı 1,8 milyar avrodan 1,4-1,6 milyar euroya çekildi.

Şirket, uzun vadede holding yapısına geçme hedefi doğrultusunda yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, geçen hafta denizaltı ve denizcilik sistemleri biriminin azınlık hissesinin borsada işlem görmesi için hissedarlardan onay aldı. Ayrıca geçen ay çelik bölümü için sendika ile anlaşmaya vardı ve otomotiv teknolojileri biriminin bazı bölümleri için seçenekleri değerlendiriyor.

Haziranda sona eren üçüncü mali çeyrekte maliyet kesintileri, şirketin esas karını yüzde 4 artırarak 155 milyon euroya taşıdı. Ancak denizcilik biriminin ayrıştırılmasına ilişkin vergi yükleri ve çelik ile otomotiv iş kollarındaki zararlar nedeniyle net zarar 278 milyon avroya yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 54 milyon euroydu.

Çeyrek gelirleri yüzde 9,3 düşüşle 8,15 milyar euroya gerilerken, siparişler denizcilik hizmetlerindeki yoğun talep sayesinde yüzde 21 artarak 10,145 milyar euroya ulaştı.