Almanya'da ekonomik toparlanma beklentileri zayıflıyor

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı Almanya İş Anketi'nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay 88,9 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut durum ve gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle eylülde 87,7 puana geriledi. Böylece endekste 6 aydır süren artış trendi eylülde kesintiye uğradı.

Piyasa beklentisi, endeksin 89,3 puana yükseleceği yönündeydi.

Eylül ayında Ifo Beklentiler Endeksi 91,4'ten 89,7 puana, Mevcut Durum Endeksi de 86,4'ten 85,7 puana geriledi.

Ifo anketinde, imalat sektörlerinde mevcut durum ve geleceğine yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü ve yeni siparişlerde bir kez daha düşüş yaşandığı bildirildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, endekse ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin mevcut işlerinden daha az memnun olduğunu ve beklentilerinin belirgin şekilde olumsuzlaştığını belirterek, "Ekonomide toparlanma beklentileri geriledi." ifadesini kullandı.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de yaptığı analizde, Almanya'da mevcut iş durumunun 2008 finansal krizi ve Kovid-19 salgını sırasındaki kadar kötü olduğunu belirterek, "Büyüme beklentilerini sürdürülebilir şekilde artırmak için algılarda kayda değer bir değişiklik gerekiyor. Ancak bunun nereden geleceği şu anda belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Ekonomi büyüyemiyor

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralmıştı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.