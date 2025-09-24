Yeşilçam'dan siyasete ünlü konuklar ağırladı: İlk yerli 5 yıldızlı otel yıkılıyor

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Yeşilköy'deki Çınar Otel, 1958 yılında hizmete giren ve hem yerli hem de yabancı birçok önemli ismi ağırlayan bir mekan olarak hafızalara kazınmıştı. 1959 yılında dünyanın önde gelen isimlerinin katıldığı 8. Bilderberg Toplantısı'na ev sahipliği yaparak uluslararası alanda da adından söz ettiren otel, özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda seçkin kesimin ve futbol kulüplerinin en popüler tercihlerindendi.

Ayrıca sayısız Yeşilçam filmine sahne olan otel, Necmettin Erbakan ve Nermin Erbakan'ın 10 Ocak 1967'deki evliliğine de şahitlik etmişti.

Fotoğraf: 2018 / Doğan Burda arşiv

Fortune 2014 yılında otelle ilgili haberinde şu bilgilendirmeyi yapmış: "1959 yılında Türkiye’de ilk kez yapılan Bilderberg toplantıları ile de adını duyuran otel, birçok Türk filmine de konu oldu. Yerli ve yabancı birçok ismi ağırlayan Ekim 1971’de İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in tek kızı Prenses Anne’ye ev sahipliği yaptı. Uğur Dündar’ın gençliğinde plajında cankurtaranlık yaptığı, diskosunu işlettiği Çınar Otel, Cem Yılmaz’ın da öğrencilik yıllarında iş kapısı oldu".

80'li yıllardan sonra popülerliği azalan otel, 50. yılını kutlamak amacıyla iki yıllık bir restorasyon sürecinden geçse de son olarak İngiltere'de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alındı ve yıkım kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan otel, özellikle Yeşilköy sakinleri için büyük bir manevi değere sahip.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş, Çınar Otel'in yıkılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Buranın ikonik otellerinden bir tanesiydi burası. Yıkılması bizim için çok üzücü oldu. Gerçekten çocukluğumuzun geçtiği ve çok değerli bir oteldi. Yerine ne yapılacak biz de bilmiyoruz ama onun yeri dolmayacak orası kesin" dedi.





30 yıldır Yeşilköy'de esnaflık yapan bir vatandaş ise ise otelin bölge için önemine vurgu yaparak, "Çınar Otelimiz çok güzeldi, Yeşilköy'ün simgesiydi. Burası tarihi bir yerdi" diye konuştu.