Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), insanlığın en büyük başarılarından biri olarak görülmekle birlikte; neredeyse 25 yıldır aralıksız olarak kullanılan yörüngede bir yaşam alanı da sunuyor. Şimdiye kadar 26 ülkeden yaklaşık 300 kişi tarafından ziyaret edilen istasyon, uluslararası iş birliğinin parlak bir örneği ve benzersiz bir teknoloji harikası olarak karşımıza çıkmakta.

Fakat ömrü sona eriyor ve başlangıçta planlanan 15 yıllık misyonunu çoktan aşmış olmasına rağmen NASA, istasyonu 2030 yılı civarında yörüngeden çıkarmayı planlıyor.

Kurum, ticari bir uzay istasyonuna geçiş için özel şirketlerle birlikte çalışıyor. Bir yarışmayla en iyi tasarımlar ve uzayda 30 günlük mürettebatlı bir görev içeren ilk gösteri için bir veya daha fazla ortaklar seçilecek.

CNN'de yer alan habere göre; bu şirketler arasında, SpaceX ile Haven-1 adı verilen ve şu anda Mayıs 2026'da fırlatılması planlanan dünyanın ilk ticari uzay istasyonunu fırlatmak için anlaşma imzalayan Kaliforniya merkezli Vast Space de yer alıyor.

"İnsan merkezli" bir tasarıma ve yarı iletkenler de dahil olmak üzere mikro yerçekimi araştırmalarını ve teknoloji üretim fırsatlarını destekleyebilecek bir bilim laboratuvarına sahip olan Haven-1, hem özel hem de hükümet görevleri için kullanılabilir olacak ve bu da Vast Space'in, NASA yarışmasını kazanması durumunda, bir ISS halefi inşa etmek gibi çok daha karmaşık bir girişim için deneyim kazanmasına olanak tanıyacak.

Vast Space CEO'su Max Haot, "Bir numaralı önceliğimiz gerçek bir uzay istasyonu şirketi olmak; yörüngede bir istasyonu olan, insanları belirli bir süreliğine oraya gönderen ve onları güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getiren bir şirket olmak" dedi.

Maliyet henüz açıklanmadı

Vast Space, işletme maliyetlerini açıklamadı ancak daha önce kripto para sektöründe servet kazanan şirketin kurucusu Jed McCaleb tarafından sağlanan özel sermaye ve müşterilerden elde edilen gelirin birleşimiyle yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını, Haven-1'in piyasaya sürülmesiyle birlikte açıklayacaklarını söyledi.