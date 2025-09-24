ARA
Alman otomotiv devi otonom sürüş için Çinli şirkete yatırım kararı aldı

Mercedes-Benz, Çinli otonom sürüş teknolojileri geliştiricisi Qianli'ye yatırım yapmayı planlıyor.


Alman otomotiv devi otonom sürüş için Çinli şirkete yatırım kararı aldı

Mercedes-Benz Group, Çin’deki yazılım kapasitesini artırmak amacıyla, Geely’nin desteklediği otonom sürüş teknolojisi geliştiricisi Chongqing Qianli Technology’ye yatırım yapmayı planlıyor.

Bloomberg’in aktardığına göre Alman otomotiv üreticisi, Qianli’de azınlık hisse satın almayı hedefliyor ve anlaşmanın bu hafta içinde duyurulması bekleniyor.

Bu stratejik adım, Mercedes-Benz’in otonom sürüş teknolojilerinde rekabet avantajını güçlendirme ve Çin pazarındaki varlığını genişletme hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda otomotiv sektöründeki büyük şirketlerin geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlarını hızlandırdığını ve otonom sürüş entegrasyonunun giderek daha kritik hale geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

