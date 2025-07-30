Mali takviminde 29 Haziran'da sona eren üç aylık dönemi 2025 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 2 düştü.

Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD'de de yüzde 2'şer azalış kaydetti.

Starbucks'ın uluslararası karşılaştırılabilir mağaza satışları ise yatay seyrederken, Çin'deki satışları yüzde 2 arttı.

Kahve zincirinin geliri, 29 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artışla 9,5 milyar dolara yükseldi.

Şirketin karı ise aynı dönemde yüzde 47,1 azalışla 558,3 milyon dolara geriledi.

Kahve zincirinin hisse başına karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,3 azalarak 49 sente indi.

Starbucks, küresel satışlarında art arda altıncı çeyrekte düşüş bildirdi.