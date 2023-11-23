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  • Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor

Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor

Apple CEO'su Tim Cook, katıldığı bir podcast'te kendisini şekillendiren altı kitabı paylaştı.

23 Kasım 2023 | 23:10
Son Güncellenme: 23 Kasım 2023 | 23:13
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Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor

Warren Buffet, Jeff Bezos gibi üst düzey yöneticiler kariyerleri boyunca okumaya önem veren isimlerden. Apple CEO'su Tim Cook da öyle. Cook, kısa bir süre önce verdiği röportajda kendisini şekillendiren 6 kitabı paylaştı. İşte Cook'un okuma listesinde yer alan o kitaplar:

1- Bülbülü Öldürmek - To Kill A Mockingbird

Cook, Harper Lee'nin okullarda yaygın olarak okutulan klasik romanı için "Bence bu sadece genç öğrenciler için değil, hepimiz için" görüşünü paylaşıyor.

2- Ayakkabı Gurusu - Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike

Cook, Nike'ın kurucu ortağı Phil Knight'ın anı kitabı hakkında, "Bir tür iş kitabı olması gerekiyordu ama bu bir yaşam kitabı. Gerçekten harika" diyor.

3- Son Nefes Havaya Karışmadan - When Breath Becomes Air 

Cook, beyin cerrahı Paul Kalanithi'nin bu anı kitabını "olağanüstü" olarak nitelendirdi. Kalanithi, 2015 yılında yazarın ölümünden sonra yayımlanan kitabında, 4. evre akciğer kanseri ile mücadelesini, tanıklıklarını, sorgulamalarını anlatıyor.

4- Ben Malala - "I Am Malala" Malala Yousafzai,

Cook, "Malala'nın hikayesini ve genç kızların eğitimi konusundaki tutkusunu çok seviyorum. Onunla birlikte çalışıyoruz ve yaptığı iş inanılmaz" diyor. Apple ve Malala Fonu, 2018 yılında yaklaşık 100.000 yoksul kız çocuğuna ilköğretim eğitimi sunmak için uzun vadeli bir ortaklık duyurmuş ve Yousafzai Apple TV+ ile bir program ortaklığı imzalamıştı.

5- Martin Luther King ve Bobby Kennedy biyografileri

Cook, Martin Luther King ve Robert F. 'Bobby' Kennedy'nin biyografilerini ve sivil haklar konusunda çalışan bazı büyük insanların biyografilerini okumayı sevdiğini söylüyor.
 

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