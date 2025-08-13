The Sun'ın haberien göre 53 yaşındaki Sunjay Kapur, 12 Haziran’da İngiltere’nin Surrey kentinde polo oynarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Basına yansıyan bilgilere göre olay sırasında bir arı yuttuğu belirtildi. Surrey adli tıp raporunda ölüm nedeni ventrikül hipertrofisi ve iskemik kalp hastalığı olarak kaydedildi, dosya kapatıldı.

Babasının kurduğu 2,7 milyar sterlin değerindeki Sona Comstar’ın tek varisi olan Kapur, Delhi’nin tanınmış sosyal çevresinde yer alıyordu. Üç kez evlenen Kapur, son olarak 2017’de eski model Priya Sachdev ile evlenmişti.

Kapur’un ölümünün ardından şirketin yönetimi konusunda annesi Rani Kapur ile yönetim kurulu arasında anlaşmazlık çıktı.

Rani Kapur, 24 Temmuz’da yönetim kuruluna ve Hindistan’ın piyasa düzenleyicisine gönderdiği mektupta oğlunun “şüpheli koşullarda” öldüğünü öne sürdü. Ayrıca, duygusal çöküntü içindeyken “kilitli kapılar ardında belgeleri imzalamaya zorlandığını”, banka hesaplarına erişiminin kesildiğini ve Kapur ailesini temsil edecek kimseyi yetkilendirmediğini belirtti.

Rani Kapur, eşinin 2015’teki ölümünden sonra tüm mirasın ve Sona Group’taki çoğunluk hisselerin kendisine bırakıldığını savundu.

Şirket ise yaptığı açıklamada, Rani Kapur’un en az 2019’dan bu yana hissedar olmadığını belirterek iddiaları reddetti. Yönetim kurulu, Kapur’un eşi Priya Sachdev’i bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atadı ve bu karar 25 Temmuz’daki genel kurulda onaylandı.

Aile içindeki anlaşmazlığa, dört yıldır kardeşiyle görüşmeyen Mandhira Kapur da katıldı. Sosyal medyada annesi ve kardeşiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Mandhira Kapur, “babasının hayalini koruma” sözü verdi.