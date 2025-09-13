Armani'nin vasiyeti belli oldu: Miras için bir sürpriz ve halka arz detayı var

İtalyan moda ikonu Giorgio Armani, 4 Eylül'de 91 yaşında hayata veda etmişti. Arkasında, 11 ila 13 milyar Euro değerinde olduğu tahmin edilen büyük bir miras bıraktı. Bu miras, villalar, yatlar, sanat eserleri ve en önemlisi, 50 yıl önce kurduğu dünya çapında tanınan moda imparatorluğunu içeriyor.

Capital Fransa'nın haberine göre ünlü tasarımcının ölümünden sekiz gün sonra açılan vasiyeti, büyük bir sürprizi de beraberinde getirdi.

Çocuğu olmayan Armani’nin mirasçıları, bu dev imparatorluğu ellerine almayı bekliyordu. Ancak Le Parisien’in aktardığına göre işler bekledikleri gibi gitmedi. Mart ve Nisan ayında imzalanmış ve bugüne dek ortaya çıkmamış iki belge, Armani Vakfı’na ayrıntılı talimatlar veriyor. Buna göre vakıf, önümüzdeki 18 ay içinde hisselerin %15’ini ya lüksün dünya lideri LVMH’ye, ya güzellik sektörünün devi L’Oréal’e ya da gözlük sektörünün lideri EssilorLuxottica’ya satacak. Alternatif olarak, vakfın başına geçecek olan Pantaleo Dell’Orco tarafından “eşdeğer statüde” kabul edilecek başka bir gruba da satış yapılabilecek.

Belgeler ayrıca, hisseleri satın alan tarafın, üç ila beş yıl içinde şirkette %30 ile %54,9 arasında ek pay satın alma hakkına sahip olacağını da belirtiyor. AFP’ye konuşan LVMH Başkanı Bernard Arnault, bu ihtimalin kendisini “onurlandırdığını” söyledi. Arnault, Armani’nin kendi ismini “iş birliği yapılabilecek potansiyel bir ortak” olarak anmasının da özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Dünyaca ünlü milyarder şunları ekledi: “Giorgio Armani gerçek bir dâhiydi. Christian Dior ile birlikte, hem tarz hem de endüstri alanında kendi markasını küresel ölçekte kurup yöneten tek büyük modacıydı.”

KABUL ETMEZLERSE HALKA ARZ GÜNDEME GELECEK

Eğer LVMH ile Armani Vakfı bir iş birliği yaparsa, dev lüks grubu “küresel ölçekte varlığını ve liderliğini daha da güçlendirmeyi” hedefleyecek. Ancak Dell’Orco ve Armani’nin yeğenleri bu seçeneklerden birini kabul etmezse, şirketin borsaya açılması (İtalya’da ya da eşdeğer bir pazarda) gerekecek.

Belgelerde ayrıca Armani’nin vizyonunun korunması için kritik noktalar da sıralanıyor: “Öz, modern, zarif ve sade bir stil arayışına devam etmek”, “yenilik, mükemmeliyet, kalite ve inceliğe büyük önem vermek” ve “ahlaklı, dürüst ve düzgün bir çalışma anlayışını sürdürmek.”

Euronews'in haberine göre mirasın dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

Yüzde 40: Uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve erkek giyim bölümünün başında olan Pantaleo Dell'Orco.

Yüzde 15: Kadın giyim bölümünün başındaki yeğeni Silvana Armani.

Yüzde 15: Diğer yeğeni Andrea Camerana.

Yüzde 30: 2016'da halefiyet amacıyla kurulan Armani Vakfı.

10 binden fazla çalışanı var

Geçtiğimiz yıl 2.3 milyar Euro ciroya ulaşan Giorgio Armani markasının 60 ülkede yüzlerce mağazası ve 10 binden fazla çalışanı bulunuyor. Armani'nin bu kararları, markanın geleceğini güvence altına almayı ve küresel lüks pazarındaki yerini korumasını sağlamayı amaçlıyor.

Armani’nin Fransız-İtalyan gözlük devi EssilorLuxottica’daki yüzde 2,5 hissesi yaklaşık 2,5 milyar euro değerinde. Bu hissenin yüzde 40’ı Dell'Orco’ya, yüzde 60’ı ise aile üyelerine bırakıldı.

EssilorLuxottica, Reuters’a yaptığı açıklamada, “İki grup arasındaki güçlü bağlar göz önüne alındığında bu olasılığı dikkatle değerlendireceğiz” dedi.