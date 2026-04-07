ABD-İsrail'in, İran'ın petrol ihracat terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na yeniden saldırı düzenlediği bildirildi.

Anadolu Ajansı

Hark Adası yine hedefte: ABD-İsrail’den yeni saldırı

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, Hark Adası'na birkaç saldırı düzenledi ve adadan birkaç patlama sesi duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.

Trump, daha sonra Financial Times gazetesine verdiği röportajda, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana petrol ihracat terminali Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu öne sürmüştü.

