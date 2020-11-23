Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna CEO’su Stephane Bancel geçen hafta 1.74 milyon dolarlık Moderna hissesi sattı. Hisse senedindeki son yükselişle birlikte Bancel’in serveti 3.1 milyar dolara çıktı. Moderna’nın CEO’su ve diğer yeni milyarderler ümit verici aşı haberleriyle birlikte geçen pazartesi servetlerini toplam 400 milyon dolar artırdı.

Tüm dünya Moderna aşısının ABD’de onay almasını beklerken şirketin CEO’su yine hisse sattı.

Bloomberg HT’nin haberine göre, şirketin hisse senetleri Pazartesi günü seans açılmadan önce yüzde 5 yükselerek 102.48 dolara kadar tırmandı. Biyoteknoloji şirketinin başındaki isim Stephane Bancel’in söz konusu satışı Cuma günü gerçekleştirdi.

Pfizer Inc. ve BioNTech SE, Bancel’in satışından önce ABD’li otoritelere aşı için başvuru yapan ilk şirketler olmuştu.

Serveti 3.1 milyar dolara çıktı *

Bancel, 18 Kasım’dan başlayarak doğrudan sahip olduğu 9 bin ve dolaylı yoldan sahip olduğu 10 bin hisse senedini ortalama 91.73 dolardan sattı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre hisse senedindeki son yükselişle birlikte Bancel’in serveti 3.1 milyar dolara çıktı.

Moderna’nın CEO’su ve diğer yeni milyarderler ümit verici aşı haberleriyle birlikte geçen pazartesi servetlerini toplam 400 milyon dolar artırdılar.

Bancel ve Moderna’nın diğer yöneticileri pandemi boyunca sürekli hisse sattılar. Bu satışların çoğunluğu, şirket yetkililerinin “insider trading” iddialarıyla karşı karşıya gelmeden belirli zamanlarda ve fiyatlardan satış yapmasına izin veren 10b5-1 alım/satım işlemleri programı dahilinde gerçekleştirildi.

Ancak bu işlemler son dönemde dikkatleri üzerine çekmiyor değil.

Geçen hafta Dow Jones’un haberinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton’ın böyle işlemlere yönelik “yavaşlama” çağrısında bulunduğu belirtildi.

Bu ay başında Pfizer yöneticileri de benzer bir plan kapsamında hisse satmıştı.