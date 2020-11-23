ABD’li milyarder Bill Gates, koronavirüsle ilgili dikkat çeken açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Ünlü iş insanı koronavirüs aşılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum” dedi.

ABD’li teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, milyonlarca dolar bağışta bulunduğu aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aşılarla ilgili birbiri ardına gelen olumlu sonuçları yorumlayan Gates, “Neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum. Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşıları şirket verilerine göre etkili oldu” dedi.

Gates, diğer aşı adaylarının da benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söylerken, “Şubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim” ifadelerini kullandı.