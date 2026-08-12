Diyabet hastası oğluna şifa bulmak için başlamıştı, şimdi tüm aile o ürünün üreticisi oldu

Fatma Kaya, AA muhabirine, 3 yıl önce memleketinde aronya ekimine başladığını söyledi. Diyabet hastası oğlu ve torunu için sağlıklı ürünler araştırırken aronyayla tanıştığını anlatan Kaya, "Soğuk memleketten gelmiş bir ürün, Kuzey Amerika asıllı bir ürün. Memleketim de bayağı serin olduğu için üretimin uygun olacağını düşündük. Birçok kişiye de önerdik, bahçemizi kurduk. 8 dönüm arazide 3 bin kök olarak ektik. Şu an yaklaşık 2 bin kökte güzel ürünümüz var. Daha önce de satışını yapmaya başlamıştık. Bu ayın sonunda da hasadımızı yapacağız ve kaliteli ürünlerimizi tüketiciyle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.