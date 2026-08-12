ARA
DOLAR
47,76
0,02%
DOLAR
EURO
55,16
0,16%
EURO
ALTIN
6660,76
-0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

"Avrupa’da yapıyorlar, biz neden yapmayalım?" diyerek yola çıktı: Şimdi tonlarca üretim yapıyor

Bursa’daki tekstil işletmesini çocuklarına devrederek tarıma yönelen Mehmet Demir, Bilecik’te yaban mersini üretimine başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğinden yararlanarak 1000 rakımlı arazide 5 bin fidanlık bahçe kuran Demir, bu yıl yaklaşık 6 ton ürün elde etmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Avrupa’da yapıyorlar, biz neden yapmayalım?" diyerek yola çıktı: Şimdi tonlarca üretim yapıyor

Bursa’da yaklaşık 30 yıl tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışan 58 yaşındaki Mehmet Demir, emekli olduktan sonra yönünü tarıma çevirdi. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğinden yararlanan Demir, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 18 dönümlük arazide yaban mersini yetiştirmeye başladı.

1 İşletmesini çocuklarına devretti

İşletmesini çocuklarına devretti

İki çocuk ve dört torun sahibi Mehmet Demir, 1990 yılında askerlik dönüşü girdiği tekstil ve konfeksiyon sektöründeki işletmesini 6 yıl önce çocuklarına devretti.

Tarım sektörüne yönelmeye karar veren Demir, sosyal medyada gördüğü yaban mersini üretimiyle ilgili araştırma yaptı. Türkiye'deki üreticilerle görüşen Demir, iklim ve toprak koşullarının uygun olduğu bir arazi aramaya başladı.

2 İşlenmeyen alanı tarıma arazisine çevirdi

İşlenmeyen alanı tarıma arazisine çevirdi

Pazaryeri ilçesine 18 kilometre, Arpadere köyüne ise yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan 1000 rakımlı arazide karar kılan Demir, uzun süredir işlenmeyen 18 dönümlük alanı tarıma uygun hale getirdi.

3 Proje kapsamında hibe desteği aldı

Proje kapsamında hibe desteği aldı

Arazinin toprak yapısının yaban mersini yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirleyen Demir, Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında destek aldı.

Demir, proje kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle 5 bin yaban mersini fidanını toprakla buluşturdu.

4 Elektrik ihtiyacını güneş panellerinden karşılıyor

Elektrik ihtiyacını güneş panellerinden karşılıyor

Sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj kuyusu açtıran Demir, modern sulama sistemi kurdu. Bahçenin elektrik ihtiyacının bir bölümünü de güneş panellerinden karşılayan Demir, yaklaşık 5 yıldır üretimini sürdürüyor.

5 Üretimde 20 tonun üzerine çıkmayı hedefliyor

Üretimde 20 tonun üzerine çıkmayı hedefliyor

Bahçenin beşinci yılında yaklaşık 6 ton yaban mersini üretmeyi bekleyen Demir, ilerleyen yıllarda verimin artmasını ve 20 tonun üzerine çıkmayı hedefliyor.

Hasat döneminde siparişlere bağlı olarak günlük 10 ila 15 kişiye istihdam sağlayan Demir, ürünlerini başta Marmara Bölgesi olmak üzere Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki müşterilere ulaştırıyor.

6 Bitkiler geliştikçe üretim artıyor

Bitkiler geliştikçe üretim artıyor

Demir, yaban mersini bitkisinin olgunluk döneminde fidan başına 4 ila 8 kilogram ürün verebildiğini belirterek, bitkiler geliştikçe üretimin de artacağını söyledi.

7 Yatırım öncesinde yaban mersini yetiştiriciliğini araştırdı

Yatırım öncesinde yaban mersini yetiştiriciliğini araştırdı

Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra tarıma yönelmeye karar verdiğini anlatan Demir, yatırım öncesinde yaban mersini yetiştiriciliğinin iklim ve toprak koşullarını araştırdığını ifade etti.

8 "Avrupa'da yapıyorlar, biz ülkemizde neden yapmayalım?"

"Avrupa'da yapıyorlar, biz ülkemizde neden yapmayalım?"

Demir, "Avrupa'da yapıyorlar, biz ülkemizde neden yapmayalım?" düşüncesiyle araştırmaya başladığını belirterek, Türkiye'deki üreticilerle görüştüğünü ve olumlu görüşlerin ardından yatırım yapmaya karar verdiğini kaydetti.

9 "Bölgenin iklim koşulları üretim açısından uygun"

"Bölgenin iklim koşulları üretim açısından uygun"

Toprak yapısının yaban mersini yetiştiriciliğinde önemli olduğunu vurgulayan Demir, arazinin yaklaşık 1000 metre rakımda ve ormanlarla çevrili olması nedeniyle bölgenin iklim koşullarını üretim açısından uygun bulduğunu söyledi.

10 "Devlet desteği yatırım sürecini kolaylaştırdı"

"Devlet desteği yatırım sürecini kolaylaştırdı"

Demir, uzun süre işlenmeyen ve büyük bölümü meşe ağaçları ile çalılarla kaplı araziyi üretime kazandırmak için çalışma yürüttüğünü belirterek, devlet desteğinin yatırım sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.

11 "Emekli olduktan sonra kahvede vakit geçirmek yerine üretmeyi tercih ettim"

"Emekli olduktan sonra kahvede vakit geçirmek yerine üretmeyi tercih ettim"

"Emekli olduktan sonra kahvede vakit geçirmek yerine üretmeyi tercih ettim. Hem ülke ekonomisine hem de tarıma katkı sunmak istedim." diyen Demir, "Devlet desteği olmasa her şeyi yapamazdık. 18 dönüm alanda 5 bin fidanımız var. Beşinci senemizdeyiz. Ürün miktarını ilerleyen yıllarda artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı​​​​​​​.

12 5 Yatırımcıya daha örnek oldu

5 Yatırımcıya daha örnek oldu

Demir, sosyal medya paylaşımları ve üretim faaliyetleri aracılığıyla kendisini gören 5 yatırımcının da bölgeden arazi satın alarak yüzde 50 hibe desteğinden yararlanıp yaban mersini üretimine başladığını söyledi.

13 Gelecek 2-3 yılda 20 tonun üzerinde ürün almayı hedefliyor

Gelecek 2-3 yılda 20 tonun üzerinde ürün almayı hedefliyor

Üretimin artmasıyla birlikte bölgede yaban mersini yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını hedefleyen Demir, gelecek 2-3 yılda 20 tonun üzerinde ürün almayı amaçladığını kaydetti.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL