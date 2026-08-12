Piyasalar merakla bekliyordu: ABD enflasyon rakamları açıklandı

Küresel piyasaların odağında yer alan ABD’nin temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun verilerine göre, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), piyasa beklentilerine paralel olarak aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı.

Tahminler, TÜFE'nin yüzde 3,4’e gerilemesi, aylık bazda ise yüzde 0,1 artması yönündeydi.

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu haziranda aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık enflasyon ise piyasa beklentileri dahilinde yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Barınma endeksi aylık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi

Barınma endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, enflasyondaki aylık artışın yaklaşık 3'te 2'sini oluşturdu. Barınma maliyetleri yıllık bazda da yüzde 3,2 artış gösterdi.

Gıda endeksi de aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3 yükseldi. Buna karşın enerji endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,5 geriledi.

Enerji maliyetleri yıllık bazda ise yüzde 14,7 arttı.

Çekirdek enflasyon da beklentilere paralel

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artan çekirdek TÜFE, haziranda aylık bazda değişim göstermemiş, yıllık bazda ise yüzde 2,6 yükselmişti.