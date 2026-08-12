Ryanair'dan Google ile ortaklık: Havacılıkta artık kararlar yapay zekaya emanet edilecek

Avrupa’nın en büyük hava yolu şirketi Ryanair ve Google Cloud bugün beş yıllık yeni bir ortaklık duyurdu. Anlaşma kapsamında Ryanair, 2034 yılına kadar yıllık 300 milyon yolcu hedefine ulaşma sürecini desteklemek amacıyla 35 bin çalışanına Google Workspace ve Google Cloud hizmetlerini sunacak.

Bu adım, kurumsal verileri bağlamak, iş akışlarını otomatikleştirmek ve özel yapay zeka ajanları oluşturmak için tasarlanan Google Cloud’un ajansal yapay zeka platformu Gemini Enterprise’ı da içeriyor. Gemini Enterprise; karar alma süreçlerini otomatikleştirmek, uçuş ekibi lojistiğini optimize etmek ve genel kurumsal verimliliği desteklemek için kullanılacak ve bu yeni çift bulut stratejisiyle şirketin altyapı dayanıklılığını güçlendirecek.

Ryanair CEO’su Eddie Wilson konuyla ilgili şunları söyledi:



“Ryanair, 2034 yılına kadar 300 milyon yolcuya ulaşma hedefiyle inanılmaz bir büyüme yolculuğunda. Bu büyümeyi desteklemek için mükemmel bir altyapı dayanıklılığına sahip olmamız gerekiyor. Yeni çift bulut stratejimiz, hızımıza ve verimlilik odaklı yaklaşımımıza uyum sağlayan teknoloji ortaklarıyla birlikte bunu bize sunuyor. Bu doğrultuda, ekiplerimize Gemini Enterprise ve Google Workspace’i kazandıran, altyapı dayanıklılığımızı artırırken işimizin genelinde çok daha büyük bir verimlilik sağlayan Google Cloud ile ortaklık kurmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Google Cloud Birleşik Krallık, İrlanda ve Sahra Altı Afrika Başkan Yardımcısı Maureen Costello ise şunları söyledi:



“Havacılık, hassasiyetle tanımlanan bir sektör ve Ryanair operasyonel uygulama konusunda bir öncü. Ryanair’ın yapay zeka dönüşüm ortağı olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu anlaşma; ölçeklenebilir üretken yapay zekayı, saha çalışanlarına yönelik modern iş birliği araçlarıyla birleştirmenin sektör liderlerinin güvenli bir şekilde büyümesine, operasyonel maliyetleri düşürmesine ve seyahat deneyimini yeniden tanımlamasına nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor.”