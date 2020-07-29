Govorit Moskva radyosuna konuşan Lomidze, milyonlarca Rus turistin Türkiye tatiline akın ettiğini ifade etti.

Sputnik’te yer alan habere göre Lomidze, “Milyonlarca vatandaşın en ufak bir fırsatta tatile gitmeye hazır olma durumu söz konusu. Zira çok zor bir yıl oldu. Herkes rahatlamak ve böylece eski hayatına yeniden dönmüş olma hissini yaşamak istiyor” ifadelerini kullandı.

Lomidze, Türkiye’ye bu yıl, henüz tatil konusunda bir karar almayan ve yurtiçinde tatil planı yapmayan Rus turistlerin gideceğini ifade etti.

Rusya 27 Mart’ta koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşları durmuştu.

Moskova, 1 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul’a, 10 Ağustos’ta Antalya, Bodrum ve Dalaman’a uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.