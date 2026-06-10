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  • Ankara-İstanbul YHT hattında yeni dönem: Yolculuk 30 dakika daha kısalacak

Ankara-İstanbul YHT hattında yeni dönem: Yolculuk 30 dakika daha kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında yürütülen T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki yolculuk süresinin 30 dakika kısalarak 3 saat 37 dakikaya ineceğini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara-İstanbul YHT hattında yeni dönem: Yolculuk 30 dakika daha kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, T26 Tüneli ile Doğançay Ripajı-2 projelerinin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı.

1 Bakan Uraloğlu açıkladı

Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu

2 Yolculuk süresi 3 saat 37 dakikaya düşecek

Yolculuk süresi 3 saat 37 dakikaya düşecek

Uraloğlu, çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuğun 3 saat 37 dakikaya düşeceğini bildirdi.

3 "Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız"

"Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız"

Ankara-İstanbul YHT hattında Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz yaşanan üç kritik kesim bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesiminin 2022 yılında hizmete açıldığını belirterek, "Şimdi T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimlerini de tamamlayarak, Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

4 "Tren buluşmalarında yaşanan gecikmeler azalacak"

"Tren buluşmalarında yaşanan gecikmeler azalacak"

T26 Tüneli ile Ankara-İstanbul YHT hattının Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde 250 kilometre saat işletme hızına uygun hat bütünlüğünü sağlayacaklarına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Mevcut durumda hızlı trenlerimizin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığı kesimi 8 kilometrelik T26 Tüneli ile baypas ediyoruz. Bozüyük-Bilecik arası seyahat süresi T26 sonrası 11 dakika kısalarak, 9 dakikaya düşecek. Ayrıca tek hatlı bağlantı nedeniyle tren buluşmalarında yaşanan gecikmeleri azaltacak, yük trenleri üzerindeki işletme kısıtlarını da kaldıracağız. Toplam 5 bin 587 metrelik tünelin altyapı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarına devam ediyoruz."

5 "Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak"

"Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak"

Doğançay Ripajı-2 projesinin de Ankara-İstanbul YHT hattındaki en kritik kesimlerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında toplam 7 bin 544 metre uzunluğunda tünel, 3 bin 795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre uzunluğunda viyadük imalatı gerçekleştirildiğini ifade etti. 

Bakan Uraloğlu, "Doğançay Ripajı-2’nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak" dedi.
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