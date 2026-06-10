YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı 2026: YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adayların merakla beklediği sınav giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından erişime açılan sınav giriş belgeleriyle birlikte adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarına hangi okul ve salonda gireceklerini öğrenebilecek. Peki 2026 YKS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?