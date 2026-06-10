YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı 2026: YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adayların merakla beklediği sınav giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından erişime açılan sınav giriş belgeleriyle birlikte adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarına hangi okul ve salonda gireceklerini öğrenebilecek. Peki 2026 YKS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
1 2026 YKS sınav giriş yerleri belli oldu
20 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026'da uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesine yönelik işlemler tamamlandı.
2 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, YKS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek.
Sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından adaylara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Bu nedenle adayların, sınav giriş belgelerini internet üzerinden temin ederek çıktısını almaları gerekiyor.
3 2026 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı
2026 YKS sınav giriş yer sorgulama ekranı da erişime açıldı.
4 2026 YKS sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayında üç oturum halinde uygulanacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak.