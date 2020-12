BAE şeyhinden dünyayı şaşırtan satın alma… Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın oğlu, İsrail’de Arap karşıtı ve aşırı sağcı taraftar grubuyla bilinen “Beitar Jerusalem” futbol takımının yüzde 50 (Bazı kaynaklarda yüzde 49) hissesini satın aldı. İşte bugün dünya medyasında geniş yer bulan satın alma ve Beitar Jerusalem ile ilgili bilinenler:

A historic and exciting day for Beitar Jerusalem. This afternoon (monday) a partnership agreement was signed between Mr. Moshe Hogeg and Sheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan >> https://t.co/xJlNJChIGV pic.twitter.com/CPC5f3F1pF

— Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) December 7, 2020