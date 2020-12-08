BAE şeyhinden dünyayı şaşırtan satın alma… Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın oğlu, İsrail’de Arap karşıtı ve aşırı sağcı taraftar grubuyla bilinen “Beitar Jerusalem” futbol takımının yüzde 50 (Bazı kaynaklarda yüzde 49) hissesini satın aldı. İşte bugün dünya medyasında geniş yer bulan satın alma ve Beitar Jerusalem ile ilgili bilinenler:

A historic and exciting day for Beitar Jerusalem. This afternoon (monday) a partnership agreement was signed between Mr. Moshe Hogeg and Sheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan >> https://t.co/xJlNJChIGV pic.twitter.com/CPC5f3F1pF — Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) December 7, 2020

Beitar Jerusalem’in internet sitesinden yapılan açıklamada, Şeyh Hamad bin Halife Al Nahyan’ın, İsrail’in Premier liginde yer alan futbol takımının yüzde 50 hissesini satın aldığı ve 10 yıl içinde takıma 92 milyon dolarlık yatırım yapacağı vaadini içeren “tarihi” bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “Kulübün kasasına gidecek para, öncelikle altyapıya yatırım, gençlik ve kalkınma için potansiyel oyuncuların kazanılması için kullanılacak” denildi.

İsrail’de basına yansıyan haberlere göre ise takımın mevcut başkanı ve CEO’su Moshe Hogeg eski görevine devam edecek. Hogeg hisseleri kontrol etmeyi sürdürecek ve ileriki dönemde Al Nahyan’ın da içinde yer alacağı yeni bir başkanlık heyetinin kurulacağı aktarıldı.

İki yıl önce Beitar Jerusalem’i satın alan yatırımcı Moshe Hogeg, kulübün imajını değiştirmek için ırkçılık karşıtı bir kampanya denemişti. Ancak BBC’nin haberine göre geçtiğimiz günlerde bazı taraftarlar, BAE’den gelecek yatırımı protesto için, takımın maçlarını oynadığı Kudüs’teki Teddy Stadyumu’na Arap karşıtı sloganlar yazmıştı.

ŞAŞIRTAN SATIN ALMA DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ *

Dünya medyasında geniş yer bulan anlama İsrail ve BAE arasındaki normalleşme adımlarından sonra geliyor. Çünkü, Beitar Jerusalem, ‘Araplara ölüm’ gibi sloganlarıyla bilinen taraftar grubuna sahip bir takım.

Times’a göre anlaşma kulübün geçmişte polis soruşturmalarına konu olan Arap karşıtı taraftarları düşünüldüğünde oldukça şaşırtıcı. Hatta takımın fanatik taraftarları, kulübün sahiplerini birçok kez Arap futbolcu transfer etmemeleri konusunda uyarmalarıyla biliniyor.

Takımın taraftar kitlesi bir belgesele de konu olmuştu. 2016 yılında yayınlanan Forever Pure adlı belgeselde 2013’te takıma 2 Çeçen futbolcunun transferi sonrası yaşanan olaylar anlatılıyor.

KULÜP BİNASINA MOLOTOF ATILMIŞTI *

İsrail’de aşırı sağın sembollerinden olarak görülen, hiç Arap futbolcu oynatmamasıyla bilinen Beitar Jerusalem, 2012-2013 yılına 2 Çeçen futbolcu transfer edince taraftar grubu La Familia işi kulüp binasına molotof atmaya kadar götürmüştü.

O dönem kulübün sahibi Rus milyarder Arkady Gaydamak, transfer öncesi taraftarın tepkisine rağmen Çeçen iki futbolcuyu almakta kararlı olduklarını söylemişti.

Çeçen futbolcu Zaur Sadayev ilk golünü attığında Beitar taraftarları stadı terk etmişti. Esquire‘nin haberine göre o gün tribünleri boşaltmayan La Familia üyeleri ise tüm futbol dünyasının tepkisini çekecek ve tarihe nefretin sembollerinden biri olarak geçecek bir pankart açtı: ‘Beitar daima saf!’ Haber şöyle devam ediyor: Sonraki hafta La Familia, gücünü gösterdi. 30 bin kişilik Teddy Stadı’nda sadece 200 kişi vardı. Tribündeki bir grup La Familia üyesi ‘İhanetin bedeli’ yazan bir pankart açmıştı.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.