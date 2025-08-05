Beyaz Saray bankaları cezalandıracak: Sebebi ne?

The Wall Street Journal'ın haberine göre, düzenleme; finansal kuruluşların Eşit Kredi Fırsatı Yasası, rekabet yasaları veya tüketici finansmanı koruma yasalarını ihlal edip etmediğinin araştırılmasını öngörüyor.

Taslağa göre, söz konusu ihlalleri tespit edilen bankalar para cezası, uzlaşma kararları ya da başka disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Kararnamenin, kripto para şirketlerine hizmet vermeyi reddeden bankaları da kapsayabileceği belirtiliyor.

Trump’ın bu emri bu hafta içinde imzalayabileceği ifade edilse de planlarda gecikme ya da değişiklik yaşanabileceği vurgulanıyor.

Bankacılık düzenleyici kurumların, bazı müşterilerin sistem dışına itilmesine yol açan politikaları da gözden geçirmesi istenecek. Ayrıca, Küçük İşletmeler İdaresi'ne (SBA), kredi verdiği bankaların uygulamalarını inceleme çağrısı yapılacak.

Taslak metinde herhangi bir bankanın ismi doğrudan geçmiyor.

Bankalar ise bu iddiaları reddederek, bazı durumlarda müşterilere hizmet verememelerinin sebebinin eski ve katı düzenlemeler olduğunu ifade ediyor.