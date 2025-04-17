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BM’den resesyon uyarısı: Küresel büyüme tahminini düşürdü

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı, artan ticaret gerilimleri ve süregelen belirsizlikler nedeniyle küresel ekonominin resesyonist bir gidişatta olduğu ve ekonomik büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 2,3 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

16 Nisan 2025 | 15:13
Son Güncellenme: 17 Nisan 2025 | 00:32
BM’den resesyon uyarısı: Küresel büyüme tahminini düşürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), "Ticaret ve Kalkınma Öngörüleri 2025: Belirsizlik Küresel Ekonomik Beklentileri Yeniden Şekillendiriyor" başlıklı raporunu yayımladı.

Buna göre, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,3 seviyesine gerilemesi beklenirken, bu büyüme oranı dünya ekonomisini resesyon patikasına sokuyor.

Ticaret politikası şokları, finansal dalgalanmalar ve küresel görünümü bozan belirsizliklerdeki artış, ekonomik büyümedeki yavaşlamayı tetikliyor.

Artan gerilimler küresel ticareti etkilerken, son dönemdeki tarife önlemleri tedarik zincirlerini bozarak öngörülebilirliği zayıflatıyor.

Rapora göre, ticaret politikalarındaki belirsizlik tarihi seviyeye ulaştı ve bu durum şimdiden yatırım kararlarının ertelenmesine ve işe alımların azalmasına yol açıyor.

Küresel ekonomideki yavaşlamanın tüm ülkeleri etkileyeceği öngörülürken, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve en kırılgan durumdaki ekonomiler için daha yüksek riskler bulunuyor.

Birçok düşük gelirli ülkenin kötüleşen dış mali koşulları, sürdürülemez borç seviyeleri ve zayıflayan ekonomik büyümesi nedeniyle "mükemmel bir fırtınayla" karşılaşma riski artıyor.

Bu kapsamda UNCTAD, daha güçlü bölgeler ve küresel politika koordinasyonunun sağlanmasının yanı sıra diyalog ve müzakere çağrısında bulunuyor.

UNCTAD verilerine göre, küresel ekonomi geçen yıl yüzde 2,8 büyüdü.

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16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
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