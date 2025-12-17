Bakan Işıkhan yanıtladı: Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren yeni yıl asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının yarın yapılacağını hatırlatan Bakan Işıkhan, rakam konuşmak için henüz erken olduğunu kaydetti.

"Tarafların görüşlerini alıp değerlendirmemiz gerekiyor"

Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin Genel Kurul'daki görüşmeler öncesi TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Işıkhan, komisyonun ikinci toplantısını yarın yapacağını, sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın

ilk toplantısını 12 Aralık 2025 Cuma günü yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın (17 Aralık 2025) gerçekleştirecek. Toplantıda ekonomik veriler ve raporları ele alınması bekleniyor.

İlk toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ'in ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor.

"72 ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz"

Öte yandan Bakan Işıkhan basın mensuplarına, "Genel Kurul konuşmamızda bir müjdemiz olacak. Öncelikle 72 ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz, 69 tanesi yerli üretim" açıklamasında bulundu. Ayrıca, 9'u romatolojik, 9'u diyabet, 3'ü kanser, 2'si MS olan 72 ilacı yarından itibaren vatandaşların SGK kapsamında alabileceğini de ifade etti.

Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza 1000 sözleşmeli personel alacağız. Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak. Mülakat olmayacak. ÖSYM belirleyecek ve atayacak. Son olarak da 100 müfettiş yardımcısı alacağız." diye de belirtti.