Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün yaptığı açıklamada, rakamı konuşmak için henüz erken olduğunu vurguladı. Bakan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.