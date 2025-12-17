Milyonlarca çalışanı ve birçok ödeme kalemini etkileyecek 2026 yılı asgari ücret zammı maratonu resmen başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirmişti. Asgari ücret zammının üçüncü toplantı sonrası açıklanması beklenirken, gözler ikinci toplantıya çevrildi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını ne zaman yapacak?
1 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının Bakanlığın ev sahipliğinde 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te yapacağını duyurmuştu.
İlk toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ'in bu toplantıya da katılmaması bekleniyor. TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında değişiklik yapılmadığı için 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine katılmayacağını duyurmuştu.
2 TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?
18 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek toplantıda ekonomik veriler ve raporların masaya yatırılması bekleniyor.
3 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün yaptığı açıklamada, rakamı konuşmak için henüz erken olduğunu vurguladı. Bakan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
4 ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?
2026 yılı asgari ücret görüşmeleri devam ederken, zam oranına ilişkin beklentiler de gündeme geliyor. Bu doğrultuda, 2026 yılı asgari ücret zammı için yüzde 25–33 bandında bir artış beklentisi öne çıkıyor.
5 2025 YILI NET ASGARİ ÜCRETİ 22 BİN 104 LİRA
2025 yılı asgari ücretine yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte brüt asgari ücret brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net asgari ücret ise 22 bin 104 lira 67 kuruşa yükselmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş düzeyinde bulunuyor.