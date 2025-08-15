Westport, İrlanda'da County Mayo’nun kıyısında yer alan küçük bir sahil kasabası. İlginç bir şekilde dünyanın Botox tedarikinin merkezi konumunda. Chicago merkezli ilaç şirketi AbbVie tarafından işletilen tesis, yerel halktan en az 1.300 kişiyi ve yaklaşık 500 ek yükleniciyi istihdam ediyor; bu da nüfusu yalnızca 7.000 civarında olan kasabanın ekonomik bel kemiğini oluşturuyor.

Habere göre Terapötik botoks – kas spazmı, migren, aşırı aktif mesane, bazı göz hastalıkları ve aşırı terleme gibi durumlarda kullanılıyor – AbbVie’ye geçen yıl 3,3 milyar dolar kazandırmış. Kozmetik botoks (yüz kırışıklıklarını azaltmak için kullanılan) satışları ise 2,72 milyar dolar getirmiş. Tesisten 70 ülkeye ihracat yapılıyor.

Ancak geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump, çok milyar dolarlık bu sektörü ülkesine getirme hedefinde bir adım atarak Avrupa Birliği’nden yapılan tüm ilaç ihracatına %15 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.

Bu hamlenin Westport gibi kasabaları olumsuz etkileyebileceği endişesi var. Habere göre vergilerin şirketi nasıl etkileyeceği konusundaki belirsizlik, kasaba halkında endişe yaratıyor. Yerel halkı ise işsizlik korkusu sarmış durumda.