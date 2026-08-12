Gümrük ve dış ticarette denetim bilançosu: Tutar yüzde 29 yükseldi

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 2026 yılının ilk 7 ayında toplam 8,9 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği duyuruldu.

19 bin 638 gümrük beyannamesi incelendi

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ikinci kontrol beyanname incelemelerinde 7,2 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği de belirtildi:

"Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, kamu gelirlerinin korunması ve gümrük işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştiren dış ticaret erbabının haklarının gözetilmesi amacıyla geçmiş dönemlere ilişkin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin denetimini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ileri veri analitiği tekniklerinden de yararlanılarak yürütülen risk analizleri ve kontrol çalışmaları sonucunda, 2026 yılının ilk 7 ayında toplam 8,9 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kontrol Şubeleri tarafından gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri kapsamında;

3.223 firma tarafından tescil edilen,

19.638 gümrük beyannamesi incelendi.

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda toplam 7,2 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi."

"Tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi"

Ayrıca, tutarın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk bir artış gösterdiği de belirtildi:

"Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen Sonradan Kontrol Firma Denetimleri kapsamında ise 145 firma denetlendi.

Söz konusu denetimler sonucunda toplam 1,7 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Böylece, 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri ile Sonradan Kontrol Firma Denetimleri sonucunda toplam 8,9 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu.

Söz konusu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi.

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerini etkin şekilde sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."