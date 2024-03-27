ARA
Bist 100
8807,38
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,1999
0,0317%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8545
-0,0323%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0825
-0,0688%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2253,94
-0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çin, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti

Çin, ABD'nin 2022'de çıkardığı Enflasyonu Düşürme Yasası'ndaki iklim değişikliğiyle mücadele için yerli elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyonların rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütüne şikayette bulundu.

27 Mart 2024 | 02:02
Çin, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yasayla yerli üreticiler sübvansiyonlarla desteklenirken Çin’den ve diğer DTÖ üyesi ülkelerden ithal ürünlerin piyasadan dışlamasının haksız rekabet oluşturduğu belirtildi.

Uygulamanın elektrikli araç üretiminde küresel sanayi ve tedarik zincirlerine zarar verdiği ifade edilen açıklamada, şikayet başvurusunun, Çinli üreticilerin çıkarlarını korumayı ve küresel yeni enerji aracı sektöründe adil rekabetin sürdürülmesini amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin ulusal özel muameleyi ve favori ülkeye özel muameleyi yasaklayan DTÖ kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilerek, Washington yönetimine, ayrımcı sübvansiyon politikasını en kısa sürede düzeltme ve yeni enerji araçlarının küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruma çağrısı yapıldı.

Öte yandan açıklamada, Çin'in, DTÖ üyelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeye yönelik kurallara uygun olarak sanayi sübvansiyonları uygulamasına saygı duyduğu vurgulandı.

Pekin yönetimi de "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırdığı, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimini devlet sübvansiyonlarıyla destekliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupalı otomotiv üreticileri için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 2253,94 -0,03%
  • ALTIN ONS 2177,17 -0,07%
  • BIST 100 8807,38 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,767 0,132%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35949 0,08282%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,475 -0,3634%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1999 0,0317%
  • EURO/DOLAR 1,0825 -0,0688%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8545 -0,0323%
  • STERLIN/DOLAR 1,26169 -0,09621%
Günün En Çok Okunanları
Gedik Yatırım ne zaman, ne kadar temettü verecek?
Bu hafta temettü verecek 7 şirket
Bu hafta temettü verecek 7 şirket
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü telekomünikasyon şirketi bu bu kez 1200 kişiyi işten çıkartıyor
GERİ
İLERİ
Gedik Yatırım ne zaman, ne kadar temettü verecek?
Bu hafta temettü verecek 7 şirket
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Bu hafta temettü verecek 7 şirket
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL