ARA
Bist 100
7665,87
-0,07%
Bist 100
Dolar/TL
28,672
0,1443%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1207
-0,2106%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0854
-0,2637%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1807,13
-0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor

Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor

Çin'de ekim ayı ekonomik göstergeleri, üretim, tüketim, yatırım ve istihdam alanlarında Kovid-19 sonrası toplanmadaki güçlüklerin sürdüğünü ortaya koyuyor.

15 Kasım 2023 | 09:35
0
Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede ekim ve ilk 10 ayı kapsayan sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, ekimde üretim ve tüketimde görülen toparlanma işaretleri sürerken, gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisini devam ettirdi.

Üretim ve tüketimde toparlanma, yatırımlarda durgunluk

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 artarken, eylüldeki 4,5'lik artışın üzerinde gerçekleşti.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise ekimde yıllık yüzde 7,6 artarak eylüldeki yüzde 5,5'lik yükselişin üzerine çıktı.

Artışta, ekim ayı başında Ulusal Gün ile Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil döneminde harcamalardaki artış etkili oldu.

Öte yandan altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, 10 ayda yıllık yüzde 2,9 artmasına rağmen 9 aydaki yüzde 3,1'lik yükselişin altında kaldı.

Sabit sermaye yatırımları içinde özel sektör yatırımları 10 ayda yüzde 0,5 azaldı.

Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sürüyor

Borç problemlerinin giderek derinleştiği gayrimenkul sektöründe yatırımlardaki düşüş devam ederken, bu durum sabit sermaye yatırımlarını da aşağı çekiyor.

Gayrimenkul yatırımlarında 9 ayda yüzde 9,1 olan daralma, ocak-ekim döneminde yüzde 9,3'e yükseldi

İşsizlik

Ekimde, genel işsizlik oranı yüzde 5 olurken eylüldeki seviyesini korudu.

Son iki yılda rekor seviyelere ulaştığı gözlenen genç işsizlik oranı bu ay da açıklanmadı.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,5, ikinci çeyrekte yüzde 6,3 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüme kaydetmişti.

Hükümetin bu yıl için "yüzde 5 civarında" belirlediği büyüme hedefi ulaşılabilir görünse de ekonomide yapısal ve dönemsel sorunların devam ettiği gözleniyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1807,13 -0,03%
  • ALTIN ONS 1960,38 -0,18%
  • BIST 100 7665,87 -0,07%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,672 0,1443%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1207 -0,2106%
  • EURO/USD 1,0854 -0,2637%
  • INGILIZ STERLINI 1,24362 -0,51995%
  • JAPON YENI 151,014 0,512%
  • KANADA DOLARI 1,36642 -0,20668%
  • RUS RUBLESI 89,3 -1,3532%
Günün En Çok Okunanları
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Bir uzmana göre ailelerin çocuklara öğretmeyi unuttuğu 1 numaralı şey
Bir uzmana göre ailelerin çocuklara öğretmeyi unuttuğu 1 numaralı şey
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi
GERİ
İLERİ
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Bir uzmana göre ailelerin çocuklara öğretmeyi unuttuğu 1 numaralı şey
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Bir uzmana göre ailelerin çocuklara öğretmeyi unuttuğu 1 numaralı şey
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL