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Çin yeraltına doğru bir delik daha açmaya resmen başladı: Peki, neden?

Çin'in yer kabuğunun derinliklerine doğru on binlerce metrelik yeni bir delik açma projesi resmen başladı... Çinli mühendisler yer altındaki saklı doğal kaynak arayışı kapsamında süper derin sondaj kuyusunun temelini attı.

21 Temmuz 2023 | 15:45
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Çin yeraltına doğru bir delik daha açmaya resmen başladı: Peki, neden?

Devlet haber ajansı Xinhua'ya göre, delik sonunda Çin'in güneybatısındaki Sichuan Havzasında yerin 10.520 metre altına ulaşacak. Haberde, bölgenin gaz üretimi için önemli bir alan olduğu ve mühendislerin burada bir doğal gaz rezervi bulmayı bekledikleri belirtildi.

Bu duyuru, Çin'in 11,100 metre derinliğe ulaşması planlanan bir başka süper derin sondaj kuyusu açmaya başlamasından sadece haftalar sonra geldi. Bu proje Çin'in kuzeybatısında bulunuyor.

Bu iki delik tamamlandıklarında dünyanın en derin insan yapımı sondaj kuyularından ikisi olacaklar. Ancak bu derinlik bir rekor değil. Bu rekor şu anda, tamamlanması 20 yıl süren ve 12.262 metreye inen Sovyet dönemi bilimsel sondaj projesi olan ve artık kullanılmayan Kola Superdeep Kuyusu'na ait.

CNN'nin haberine göre derin sondaj, bilim insanlarının dünyanın nasıl oluştuğu hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlar. Ama aynı zamanda güçlü ticari amaçlar da var: Derinlerde gömülü potansiyel olarak kazançlı enerji rezervlerinden yararlanmak.

Çin sondaj kuyularına dahil olan her iki şirket de devlete ait büyük petrol holdingleri. Xinhua'ya göre Sichuan Havzasındaki en son proje, Çin'in en büyük devlet enerji şirketlerinden biri olan China National Petroleum Corporation'ın bir yan kuruluşu olan PetroChina Southwest Oil and Gasfield Co tarafından işletiliyor.

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