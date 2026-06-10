Denizin üzerindeki 80 bin nüfuslu mega şehir: Tam 16.1 milyar dolar... Dev yapı okyanusun ortasında durmaksızın dönecek

Fikir babası 2012 yılında hayatını kaybeden Amerikalı mühendis Norman Nixon olan proje, 1990'lardan beri defalarca rafa kaldırılıp yeniden gündeme getirildi. Bugün projenin liderliğini Freedom Cruise Line International şirketinin CEO’su Roger M. Gooch yürütüyor.

Gooch, projeye dünya çapında o kadar büyük bir ilgi olduğunu belirtiyor ki "Neredeyse bu gemiden üç tane inşa etmeyi haklı çıkaracak kadar talep var" diyor. Ancak en büyük sorunun "sermaye" olduğunu da gizlemiyor. Güncel döviz kurlarıyla yaklaşık 16.1 milyar dolara (12 milyar İngiliz Sterlini) mal olması beklenen bu mega yapı için şirket, uzun vadeli ve sabırlı yatırımcılar arıyor.