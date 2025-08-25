Dev spor markası satılacak mı? Aile müşteri arıyor

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, karar süreci henüz tamamlanmadı ve olası bir işlemle ilgili kesinlik bulunmuyor.

Pinault ailesi, Frankfurt borsasında işlem gören Puma’nın yüzde 29 hissesini, aynı zamanda Kering SA’nın da hâkim hissedarı olduğu Artémis aracılığıyla elinde bulunduruyor.

Kaynaklar, aile adına danışmanlarla yürütülen görüşmelerde Çinli Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi potansiyel alıcıların yanı sıra ABD’deki spor giyim firmaları ve Orta Doğu’daki devlet fonlarıyla da temas kurulduğunu aktarıyor.

Puma’nın piyasa değeri, son 12 ayda yüzde 50 düşüş yaşayarak yaklaşık 2,6 milyar euroya geriledi.

Şirketin satışlarındaki zayıf talep ve ABD tarifelerine ilişkin endişeler bu gerilemede etkili oldu. Puma geçtiğimiz ay kar uyarısı yapmıştı.

1948 yılında kurulan Alman spor giyim markası Puma, 2023 yılında 281,6 milyon euro net kar ve 8,8 milyar euro satış açıkladı. Şirketin dünya genelinde yaklaşık 22 bin çalışanı bulunuyor. Puma, Manchester City ve Portekiz millî futbol takımı gibi önemli spor organizasyonlarının sponsorları arasında yer alıyor.

Yeniden yapılanma sürecinde olan şirket, yeni CEO Arthur Hoeld yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Potansiyel alıcılardan Anta; Fila, Descente, Kolon Sport ve Jack Wolfskin gibi markaların sahibi. Li Ning ise kurucusu, ünlü Çinli jimnastikçi Li Ning’in adını taşıyor ve spor giyim ürünlerinin yanı sıra Double Happiness, Aigle ve Kason gibi markaları da bünyesinde barındırıyor.

Forbes Milyarderler Listesi'ne göre François Pinault ve ailesinin 21,1 milyar dolar net serveti bulunuyor.