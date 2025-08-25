Honda araçlarında motor alarmı: 1,4 milyon araç risk altında

Bloomberg'in haberine göre kurum, 2016-2020 model yıllarına ait Honda ve Acura araçlarındaki 3,5 litrelik V-6 motorlarda, hatalı krank mili yatakları nedeniyle motor arızası yaşandığını iddia eden yaklaşık 3.000 şikayetten haberdar olduğunu açıkladı.

NHTSA’ya göre, söz konusu şikayetlerden yedisinde çarpışma veya yangın meydana geldi, ancak herhangi bir ölüm veya yaralanma rapor edilmedi.

Arıza İnceleme Ofisi, daha önce başka bir hatalı motor bileşeniyle ilgili yapılan geri çağırma incelemesi sırasında bu şikayetleri değerlendirdi ve yeni motor arızası raporlarının önceki geri çağırmanın kapsamı dışında kaldığını belirledi.

Kurum, bu durumun “daha fazla araştırma gerektiren potansiyel bir güvenlik riski” oluşturduğunu vurguladı.