Şirketlerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Fox, popüler dijital yayın platformu Roku'yu 22 milyar dolarlık devasa bir anlaşmayla bünyesine katıyor.

CNN'de yer alan habere göre; bu hamle; Fox’un spor, haber ve eğlence programlarının yanı sıra ücretsiz dijital yayın servisi Tubi'yi de Roku'nun 100 milyon kişiye ulaşan cihazları ve popüler servisleriyle bir araya getirerek, şirketi dijital yayın pazarında çok daha rekabetçi bir oyuncu haline getirecek.

Fox, son birkaç yıldır dijital yayıncılığa adım atıyordu ancak YouTube, Netflix, Amazon, Disney+, HBO Max, Paramount+ ve Peacock gibi devlerin domine ettiği bu alanda rekabet edebilecek düzeyde güçlü bir dijital yayın varlığından yoksundu. CNN'in ana şirketi Warner Bros. Discovery'nin, Paramount ile birleşmek için ABD'li düzenleyici kurumlardan ilk onayı almasıyla birlikte, Fox'un Roku'yu satın alma hamlesi daha da önemli bir hale geldi.

Nielsen’in verilerine göre YouTube, açık ara en çok izlenen eğlence platformu konumundayken, Netflix ikinci sırada yer alıyor. Şirketlerin basın bülteninde aktardığına göre, Fox ve Roku'nun birleşmesi, izlenme payı bakımından "ABD televizyonculuğunun en büyük üçüncü oyuncusunu" ortaya çıkaracak. İki şirket birlikte yüzde 5'in üzerinde bir pazar payını kontrol edecek.

Fox CEO'su Lachlan Murdoch, "Bu, Fox için dönüm noktası niteliğinde bir an ve neredeyse on yıldır kararlılıkla uyguladığımız odaklı stratejimizin doğal bir uzantısıdır" dedi ve ekledi: "Bugün bir sonraki adımı atıyoruz: Video tüketimindeki en değerli canlı içerik portföyünü, Amerika'nın bu içerikleri izlemek için kullandığı lider dijital yayın platformuyla bir araya getiriyoruz."

Fox, Roku'yu hisse başına 160 dolardan satın alacak. Potansiyel anlaşma haberleri Cuma günü Roku hisselerini yukarı taşımıştı ve bu yükseliş Pazartesi günü piyasa açılışı öncesi işlemlerde de devam etti. Anlaşmanın 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenirken, şirketler bu birleşmeyle 400 milyon dolarlık bir tasarruf sağlanacağını öngörüyor.