Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

23. dakikada penaltı atışını kullanan Messi topu ağlara gönderdi: 1-0.

36. dakika Di Maria Arjantin'i 2-0 öne geçirdi.

80. dakikada Mbappe penaltıdan durumu 2-1'e getirdi.

81. dakikada Fransa Mbappe'nin golüyle beraberliği yakaladı.

109. Messi skoru 3-2'ye getirdi.

118. Mbappe penaltıdan skoru eşitledi: 3-3.

Uzatmalarda da beraberliğin bozulmaması nedeniyle maç penaltılara gitti. Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.

Arjantin 36 yıl sonra...

Arjantin, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Turnuvada son şampiyonluğunu Diego Armando Maradona'nın da yer aldığı kadrosuyla 1986'da elde eden "Tangocular", 36 yılın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Arjantin, 6 kez final oynadığı Dünya Kupası'nı 3. kez (1978, 1986, 2022) kazanmayı başardı. "Tangocular", 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetindi.

🎥 Yıllarca unutulmayacak final maçının son anları ve 🇦🇷Arjantinli futbolcuların şampiyonluk sevinci 🏆pic.twitter.com/T7CR9QjSrh — AA SPOR (@aa_spor) December 18, 2022

20 yıl sonra şampiyon Avrupa dışından

Dünya Kupası tarihinde 20 yıl sonra ilk kez Avrupa kıtası dışından bir takım şampiyonluğa ulaştı.

Arjantin, 2002'de kupayı müzesine götüren Brezilya'nın ardından bunu Avrupa dışından başaran ilk ülke oldu.

Kupayı 2006'da İtalya, 2010'da İspanya, 2014'te Almanya ve 2018'de ise Fransa kazanmıştı.

Şampiyon 3. kez penaltılarda belli oldu

Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde maçlar uzatmaya giderken, 3 finalin kazananını penaltı atışları belirledi.

Turnuvada penaltı atışları sonucunda 1994'te Brezilya ve 2006'da İtalya şampiyonluğu elde etmişti. Arjantin, 16 yıl sonra yine penaltılarda kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Mbappe, finalde hat-trick yapan ikinci oyuncu

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.

Messi, kupa tarihine geçti

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, önemli bir unvanın daha sahibi oldu.

Karşılaşmada takımının birinci ve üçüncü golüne imza atan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti.

Turnuvanın gol kralı Mbappe

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı oldu.

Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.

Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.

Fransa, ikincilikle yetindi

Fransa, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez finalde mağlup oldu.

Turnuvada 4. kez final oynayan "Horozlar", 2006'nın ardından 2022'de de ikincilikle yetindi.

Fransa, 1998 ve 2018'de ise kupayı müzesine götürdü.

Scaloni, tarihteki 3. isim

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim oldu.

Bu başarıya daha önce Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira elde etmişti.