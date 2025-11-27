Kentte yapımı sürüyor: 8 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaların da 31 Aralık'ta tamamlanacağının altını çizen Köşger, "Burada iklim koşullarından bağımsız olarak yıllık minimum 250 milyon dolarlık katma değerli ürün üretilecek. Gıda arz güvenliği açısından önemli bir yatırım. Burası daha önce atıl bir araziydi. Bataklığı kurutabilmek için kilometrelerce yerin altına kanallar döşendi ve burası kurutuldu. Şu an bataklık olmaktan çıktı. Su basmaları ve sel olaylarına karşı da tedbirler alındı." diye konuştu.

Vali Köşger, her iki bölgede çalışmaların tamamlanmasıyla 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.