15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl (sömestr) tatili ve ikinci ara tatil tarihleri netleşti. Öğrenciler, ders yılının ilk yarısını tamamlayarak uzun bir dinlenme molasına girmek için sayılı haftaları bekliyor.

2025-2026 Yarıyıl Tatili Takvimi

Aşama Tarih Gün Karnelerin Alınması 16 Ocak 2026 Cuma Tatilin Resmî Başlangıcı 19 Ocak 2026 Pazartesi Tatilin Sona Ermesi 30 Ocak 2026 Cuma İkinci Dönem Başlangıcı 2 Şubat 2026 Pazartesi

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrencilerin ikinci dönem içerisinde yapacakları Nisan Tatili (İkinci Ara Tatil) tarihleri de netleşmiştir.

2026 İkinci Ara Tatil Takvimi