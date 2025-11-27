15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl (sömestr) tatili ve ikinci ara tatil tarihleri netleşti. Öğrenciler, ders yılının ilk yarısını tamamlayarak uzun bir dinlenme molasına girmek için sayılı haftaları bekliyor.
2025-2026 Yarıyıl Tatili Takvimi
|Aşama
|Tarih
|Gün
|Karnelerin Alınması
|16 Ocak 2026
|Cuma
|Tatilin Resmî Başlangıcı
|19 Ocak 2026
|Pazartesi
|Tatilin Sona Ermesi
|30 Ocak 2026
|Cuma
|İkinci Dönem Başlangıcı
|2 Şubat 2026
|Pazartesi
2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrencilerin ikinci dönem içerisinde yapacakları Nisan Tatili (İkinci Ara Tatil) tarihleri de netleşmiştir.
2026 İkinci Ara Tatil Takvimi
|İşlem
|Tarih Aralığı
|İkinci Ara Tatil Başlangıcı
|16 Mart 2026 Pazartesi
|İkinci Ara Tatil Bitişi
|20 Mart 2026 Cuma
|Okulların Açılması
|23 Mart 2026 Pazartesi