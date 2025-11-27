ARA
DOLAR
42,51
0,17%
DOLAR
EURO
49,29
-0,04%
EURO
GRAM ALTIN
5717,74
0,82%
GRAM ALTIN
BIST 100
10940,51
-0,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde? Karneler ne zaman dağıtılacak?

15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, yoğun geçen ders ve sınav temposunun ardından öğrencilerin merakla beklediği birinci dönem sonu ve yarıyıl tatili tarihleri belli oldu. Peki 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde? Karneler ne zaman dağıtılacak?


15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl (sömestr) tatili ve ikinci ara tatil tarihleri netleşti. Öğrenciler, ders yılının ilk yarısını tamamlayarak uzun bir dinlenme molasına girmek için sayılı haftaları bekliyor. 

2025-2026 Yarıyıl Tatili Takvimi   

AşamaTarihGün
Karnelerin Alınması16 Ocak 2026Cuma
Tatilin Resmî Başlangıcı19 Ocak 2026Pazartesi
Tatilin Sona Ermesi30 Ocak 2026Cuma
İkinci Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026Pazartesi

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrencilerin ikinci dönem içerisinde yapacakları Nisan Tatili (İkinci Ara Tatil) tarihleri de netleşmiştir.

2026 İkinci Ara Tatil Takvimi

İşlemTarih Aralığı
İkinci Ara Tatil Başlangıcı16 Mart 2026 Pazartesi
İkinci Ara Tatil Bitişi20 Mart 2026 Cuma
Okulların Açılması23 Mart 2026 Pazartesi

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL