Olası Büyük Marmara Depremi senaryosu üzerinden planlanan ve İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerin de dahil olduğu geniş katılımlı deprem tatbikatı ile ilgili son durum, AFAD ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından netleştirildi.

Deprem tatbikatı ne zaman? Deprem tatbikatı iptal mi edildi ve neden ertelendi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılması planlanan Marmara Bölgesi Ulusal Afet Tatbikatı'nın akıbeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan resmî açıklama ile kesinleşti.

DMM'nin açıklamasına göre:

Ertelenme Kararı: 26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Kocaeli, Bursa ve çevre iller) yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı, paydaş kurumlarla yapılan istişareler ve koordinasyon gereksinimleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Harcanmama Durumu: Tatbikatın planlama sürecinde herhangi bir harcama veya satın alma işleminin gerçekleştirilmediği özellikle belirtilmiştir.

AFAD Çalışmaları: AFAD'ın bu yıl içinde 12'si bölgesel, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikatı başarıyla gerçekleştirdiği de vurgulanmıştır.

Özetle, tatbikatın yeni tarihi henüz belirlenmedi. Yeni tarih AFAD tarafından duyurulduğunda kamuoyuna bilgi verilecek.