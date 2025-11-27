2026 KPSS ne zaman? KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuruları ne zaman alınacak?

KPSS 2026 sınav takviminin ÖSYM tarafından resmen yayımlanmasıyla birlikte, kamu personeli olmak isteyen adayların başvuru ve sınav maratonu tarihleri kesinleşti.
2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi
|İşlem
|Tarih Aralığı
|Başvuruların Başlaması
|27 Ağustos 2026
|Başvuruların Sona Ermesi
|8 Eylül 2026
|Sınav Tarihi
|25 Ekim 2026
|Sonuçların Açıklanması
|19 Kasım 2026
2026 KPSS Ön Lisans Takvimi
|İşlem
|Tarih Aralığı
|Başvuruların Başlaması
|29 Temmuz 2026
|Başvuruların Sona Ermesi
|10 Ağustos 2026
|Sınav Tarihi
|4 Ekim 2026
|Sonuçların Açıklanması
|30 Ekim 2026
2026 KPSS Lisans Takvimi
|İşlem
|Tarih Aralığı
|Başvuruların Alınması
|1 – 13 Temmuz 2026
|KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)
|6 Eylül 2026
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. Gün
|12 Eylül 2026
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. Gün
|13 Eylül 2026 (Verdiğiniz bilgilerde sadece 1. gün belirtilmiş, ancak Alan Bilgisi sınavı genellikle iki gün sürer. Resmi takvimde 2. günün de 13 Eylül 2026 Pazar olması beklenmektedir.)
KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.