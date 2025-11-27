ARA
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak kamu personeli olmak isteyen adayların merakla beklediği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) maratonunun tarihlerini resmen ilan etti. Peki 2026 KPSS ne zaman? KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuruları ne zaman alınacak?


KPSS 2026 sınav takviminin ÖSYM tarafından resmen yayımlanmasıyla birlikte, kamu personeli olmak isteyen adayların başvuru ve sınav maratonu tarihleri kesinleşti. 

 

2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi

İşlemTarih Aralığı
Başvuruların Başlaması27 Ağustos 2026
Başvuruların Sona Ermesi8 Eylül 2026
Sınav Tarihi25 Ekim 2026
Sonuçların Açıklanması19 Kasım 2026

2026 KPSS Ön Lisans Takvimi

İşlemTarih Aralığı
Başvuruların Başlaması29 Temmuz 2026
Başvuruların Sona Ermesi10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi4 Ekim 2026
Sonuçların Açıklanması30 Ekim 2026

 

2026 KPSS Lisans Takvimi

İşlemTarih Aralığı
Başvuruların Alınması1 – 13 Temmuz 2026
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)6 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. Gün12 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. Gün13 Eylül 2026 (Verdiğiniz bilgilerde sadece 1. gün belirtilmiş, ancak Alan Bilgisi sınavı genellikle iki gün sürer. Resmi takvimde 2. günün de 13 Eylül 2026 Pazar olması beklenmektedir.)

KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
