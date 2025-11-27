ARA
  Anasayfa
  Eğitim
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirilen 15.000 öğretmen atamasının ardından, gözler Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı yeni öğretmen alımlarına dair açıklamaya çevrildi. Peki 10 bin öğretmen ataması hangi tarihte? Öğretmen atama branşları ne zaman açıklanacak?


10 bin öğretmen ataması hangi tarihte? Öğretmen atama branşları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni öğretmen yetiştirme stratejisi olan Millî Eğitim Akademisi (MEB AGS) sistemi kapsamında 10.000 öğretmen adayı alınacağını duyurdu Bu yeni model, atama süreçlerinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor. 

10.000 Öğretmen Alımı Branş ve Kontenjan Duyurusu

Bakan Tekin, 15 bin atamanın tamamlanmasının ardından güncel ihtiyaca göre branş ve kontenjan dağılımını duyuracaktır:

Duyuru Tarihi: Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içinde branş bazında kaç öğretmene ihtiyaç duyulduğu açıklanacaktır.

Bakan Vurgusu: Tüm branşların eşit öneme sahip olduğu ve öğretmen adaylarının kaygı duymaması gerektiği belirtilmiştir.

MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) Takvimi

ÖSYM takvimine göre, MEB Akademisi'ne giriş için yapılacak sınavın tarihleri şöyledir:

İşlemTarih Aralığı
Sınav Başvuruları8 – 20 Mayıs 2026
Sınav Tarihi (2026-MEB-AGS)12 Temmuz 2026
Akademi Eğitimleri BaşlangıcıSınavın ardından eğitimlerin gelecek yılın (2027) başında başlaması beklenmektedir.

 
