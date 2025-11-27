10 bin öğretmen ataması hangi tarihte? Öğretmen atama branşları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni öğretmen yetiştirme stratejisi olan Millî Eğitim Akademisi (MEB AGS) sistemi kapsamında 10.000 öğretmen adayı alınacağını duyurdu Bu yeni model, atama süreçlerinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor.
10.000 Öğretmen Alımı Branş ve Kontenjan Duyurusu
Bakan Tekin, 15 bin atamanın tamamlanmasının ardından güncel ihtiyaca göre branş ve kontenjan dağılımını duyuracaktır:
Duyuru Tarihi: Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içinde branş bazında kaç öğretmene ihtiyaç duyulduğu açıklanacaktır.
Bakan Vurgusu: Tüm branşların eşit öneme sahip olduğu ve öğretmen adaylarının kaygı duymaması gerektiği belirtilmiştir.
MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) Takvimi
ÖSYM takvimine göre, MEB Akademisi'ne giriş için yapılacak sınavın tarihleri şöyledir:
|İşlem
|Tarih Aralığı
|Sınav Başvuruları
|8 – 20 Mayıs 2026
|Sınav Tarihi (2026-MEB-AGS)
|12 Temmuz 2026
|Akademi Eğitimleri Başlangıcı
|Sınavın ardından eğitimlerin gelecek yılın (2027) başında başlaması beklenmektedir.