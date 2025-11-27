10 bin öğretmen ataması hangi tarihte? Öğretmen atama branşları ne zaman açıklanacak?

10.000 Öğretmen Alımı Branş ve Kontenjan Duyurusu

Bakan Tekin, 15 bin atamanın tamamlanmasının ardından güncel ihtiyaca göre branş ve kontenjan dağılımını duyuracaktır:

Duyuru Tarihi: Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içinde branş bazında kaç öğretmene ihtiyaç duyulduğu açıklanacaktır.

Bakan Vurgusu: Tüm branşların eşit öneme sahip olduğu ve öğretmen adaylarının kaygı duymaması gerektiği belirtilmiştir.